René Wernitz

Knoblauch (MOZ) Mal wieder gemeinsam Kühe von Hand melken oder Kartoffeln ernten, in großer Runde Getreide mit Sensen vom Halm holen und dann dreschen? Landwirtschaftliche Nostalgie hat wohl ihre Grenzen. Doch bei einer Sache, kommt hiesiges ländliches Volk weiter kollektiv richtig in Bewegung. Wenn in Knoblauch (Gemeinde Milower Land) zum Treckertreffen eingeladen wird, ist großes Tuckern.

Mehr als 100 Fahrzeuge steuern wieder am Samstag, 19. Oktober, das Dorf an. Die ersten treffen schon um 9.00 Uhr ein. In den folgenden zwei Stunden sollten alle Teilnehmer ihre Traktoren auf dem Festplatz geparkt haben. Denn um 11.00 Uhr beginnt die große Treckerparade durch Knoblauch. Zu sehen sind teils sehr alte Modelle, manche schon sogar als die BRD.

Wieder am Startort zurück ist ab 12.00 Uhr Mittagspause. Für Speisen und Getränke wird für alle Gäste, also auch für die ohne Traktoren, reichlich gesorgt. Um 15.00 Uhr wird zudem ein Kuchenbuffet eröffnet. In Vorbereitung darauf backen sich Frauen von Feuerwehrmännern des Dorfs die Finger wund.

Während sich Zuschauer womöglich nicht zwischen Streusel-, Käse-, Apfel- und etlichen anderen Kuchensorten entscheiden können, zeigen Traktorfahrer, was sie drauf haben. Beim Tractorpulling, wo es auf Leistung der Fahrzeuge ebenso ankommt wie auf fahrerisches Geschick, wird sozusagen ein extrem schwerer Bremsklotz gezogen. Das Tractorpulling geht auf Landwirte der 1940er Jahre in den USA zurück, die ermitteln wollten, wer den stärksten Trecker hat. Heute werden in einigen Ländern sogar Meisterschaften ausgetragen.

Dieser Veranstaltungsteil beginnt um 13.00 Uhr und dauert bis 17.00 Uhr. Ab 18.00 Uhr brennt ein großes Lagerfeuer, zum Tanz legt DJ Ballou auf. Kinder kommen ganztägig auf ihre Kosten. Dafür sorgen Kremserfahrten, Hopseburg und Schminkaktionen. Eltern sollten ihre Kinder kleiden, als ginge es auf das Feld. Denn auf dem Festplatz wird sich ein riesiger Sandkasten befinden.

Derweil wird auf einem Ersatzteilemarkt so mancher Vergaser und so manches andere Motorenteil verkauft, das Liebhaber von Traktoren beim eventuellen Neuaufbau ihrer Oldies gut gebrauchen können.