Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Jugendhütte an der Grundschule Finow wird vorerst nicht abgerissen bzw. umgesetzt. Dies hat Dezernent Jan König auf der jüngsten Fachausschusssitzung versprochen. Es soll noch einmal ein Gespräch mit den Jugendlichen geben. Vom Ergebnis hänge der Fortgang ab. Aber "solange bleibt die Hütte zunächst stehen". Auf der vorherigen Sitzung hatte der Dezernent u. a. aufgrund der massiven Anwohnerbeschwerden und nach einem erfolglosen Versuch, die Probleme zu lösen, einen neuen Standort angekündigt. Der Treff sollte auf die Waldsportanlage verlagert werden.

Was offenbar auch einige Jugendlichen wachgerüttelt hat. In den vergangenen Tagen habe es einerseits eine Runde mit Mitgliedern des Ausschusses für Bildung, Jugend, Sport, andererseits unter den Nutzern selbst eine Art Krisensitzung gegeben, informierten zwei junge Männer während der Einwohnerfragestunde. Beide räumten in der Vergangenheit etliche "negative Vorkommnisse" an der Jugendhütte ein. Weshalb die Anlieger eben den Abriss fordern. "Wir wollen die Hütte gern behalten", so die Zwei, die den Ausschuss eindringlich baten, nach anderen Möglichkeiten zu suchen. Vielleicht, so ein Vorschlag, könnte die Anlage um 22 Uhr abgeschlossen werden. Bei der internen Runde habe man sehr klar die Probleme mit Müll, Musik und Alkohol angesprochen, also Tacheles geredet. Die Zwei gelobten Besserung.

Der Einsatz der beiden Jugendlichen fand im Ausschuss Anerkennung. Irene Kersten (Linke) bekräftigte: Mit der Verlagerung der Hütte würden sich auch die Probleme nur verlagern. Veit Seefeld, sachkundiger Bürger, forderte klare Regeln für den Treff. Und: Gegen Drogenkonsum bzw. -handel, vielfach zu hören, müsse man konsequent vorgehen. Auf Nachfrage erklärte König, dass die Sozialarbeiter regelmäßig, zum Teil mit dem Ordnungsamt, Kontrollen durchführen.