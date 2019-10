MOZ

Bernau (MOZ) Ein erfolgreicher Poetry-Slamer ist am Donnerstag um 19.30 Uhr zu Gast in der Bernauer "Schatzinsel" in der Alten Goethestraße 2. Der Schriftsteller und Comedy-Autor André Hermann stellt in seinen Texten auf skurrile Art und Weise den deutschen Alltag dar. Er ist Gründungsmitglied der Lesebühnen "Schkeuditzer Kreuz" in Leipzig sowie "Fuchs & Söhne" in Berlin. Er gehörte zudem dem legendären Team an, das 2011 und 2012 die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam gewann. André Hermann konzipiert Comedy-Programme und schreibt unter anderem für das "Neo Magazin Royal" (ZDF), "Olaf macht Mut" (ARD), "[sla(m]dr)" und "Comedy mit Karsten" (MDR).

Zum Buch: Eigentlich hatte André gedacht, endlich den Absprung aus seiner Heimat in der Provinz Sachsen-Anhalts geschafft zu haben, weg von Klassentreffen, Hochzeiten und Thermomixen. Wären da nicht sein Großvater, der an Demenz erkrankt ist, und sein bester Kumpel Maik, der auf die furchtbar grandiose Idee kommt, André einen Job in der Heimat zu besorgen... André Herrmann erzählt mit viel Humor und sehr unterhaltsam von den weniger lustigen Seiten des Lebens: von Krankheiten, Ängsten und vom Altern. Er schafft es, allen immer wieder einen Spiegel vorzuhalten.

Platzreservierungen werden per E-Mail an info@schatzinsel-bernau.de oder Telefon unter 03338 761991 erbeten. Der Eintritt kostet sieben Euro.