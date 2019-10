Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Schaufel für Schaufel landet Schotter auf dem Erdreich; Pavels Dorosjavs bringt ihn mit einer Schaufel auf Höhe. 35 Zentimeter hoch ist die Tragschicht, wenn im Laufe der Woche in der Lindenstraße der Asphalteinbau beginnt.

"Zuerst wird der Bereich um die provisorische Zufahrt zum Gewerbepark gemacht, damit der Verkehr wieder durch kann", sagt Lutz Schulz, Vorarbeiter der Firma TSU. Bis Dezember, so der Plan, wird der 920 Meter lange Abschnitt zwischen Bahnübergang und Industriestraße komplett asphaltiert und wieder befahrbar sein. Auch der Gehwegbau geht weiter; auf der Seite des Gewerbeparks wird er bis zur provisorischen Zufahrt abgeschlossen; auf der gegenüberliegenden Seite fehlt er noch komplett.

"Der Hauptgrund ist, dass ein Anlieger seine Zufahrt nicht bauen lässt, eine Haltestelle verlegt werden musste", sagt Bauleiter Heiko Sternberg. Das alles koste Zeit. Er könne nicht verstehen, dass eine beschlossene Ausführungsplanung im Bau den Wünschen eines Anwohners angepasst werde. Er meint Frank Schimmang, Inhaber eines Ingenieurbüros für Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bushaltestelle, sagt Schimmang, hätte eine Einfahrt zu seinem Verwaltungsgebäude und Parkplätze unmöglich gemacht. "Darauf haben wir reagiert und die Haltestelle auf Höhe des städtischen Grundstücks vorverlegt", erklärt Christfried Tschepe, im Rathaus zuständig für Stadtentwicklung.

Frank Schimmang plant, auf seinem 25 000 Quadratmeter großen Grundstück eine Wasserstofftankstelle zu errichten. Deswegen sei die Planung in ihrer jetzigen Form ungünstig. Unter anderem, so Schimmang, benötige das angrenzende GIP-Gelände für sein Vorhaben eine Zufahrt als Wendeschleife für Lkw. "Man muss eine Lösung finden, den Gehweg so zu bauen, dass er die Zuwegung zur Tankstelle möglich macht", sagt Schimmang. Die Bäume auf seinem Grundstück jedenfalls, dazu steht der Unternehmer nach wie vor, wird er dem Gehwegbau nicht opfern. "Sie sind das Aushängeschild für das geplante regenerative Energiezentrum", sagt er. Die Planung sieht vor, die Bäume zu fällen.

Liegenschaften im Fokus

"Der Gehweg sollte nicht die Entwicklung einer Liegenschaft behindern", sagt Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Deswegen sei die Stadt derzeit mit anderen Grundstücksinteressenten im Gespräch, um auszuloten, wie sich ihre Vorhaben mit der Führung des Gehwegs in Einklang bringen lassen. Neben Schimmangs Grundstück befinden sich zwischen Wäscherei und Bahnübergang drei weitere: ein städtisches, eines in GIP- und das andere in Privatbesitz.

Ob der Gehweg jetzt oder erst im zweiten Bauabschnitt gebaut werde, sagt Rudolph, spiele keine Rolle. Das sieht TSU-Vorarbeiter Lutz Schulz anders. "Beim nachträglichen Bau müssen wir mit unseren Maschinen auf die fertige Asphaltdecke", sagt er. Das könne zu Schäden führen.