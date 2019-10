Schlechte Nachrichten: Günter Zinke (Mitte) und seine Nachbarn haben am Donnerstag durch einen Brief erfahren, dass der Block im Hintergrund auf der Abriss-Liste steht. Günter Zinke wohnt seit zehn Jahren im Kastanienhof. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Günter Zinke hat die Nachricht noch nicht verdaut, die er am vergangenen Donnerstag aus dem Briefkasten geholt hat. Da wurden er und die Mieter der vier Blöcke im Kastanienhof 4 bis 7 von der städtischen Gebäudewirtschaft darüber informiert, dass die Gebäude im übernächsten Jahr abgerissen werden sollen.

Nicht nur er versteht die Ankündigung nicht: "Warum gibt man das hier auf?", fragt er und zählt die Vorteile auf: Die Blöcke verfügen über Fahrstühle, die Wohnungen, alles 1-, 1,5- oder 2-Raumwohnungen hätten günstige Mieten. "Die Einkaufsmöglichkeit und die Sparkasse ist in der Nähe", erzählt er und die zwei Anwohner, die mit ihm vor der Haustür stehen, nicken.

Der fünfte Umzug steht bevor

Günter Zinke hat noch weitere Gründe, im Kastanienhof zu bleiben. "Ich habe einen Garten und eine Garage in der Wilhelmstraße. Meine Frau liegt auf dem Friedhof in Fürstenberg." Und dann hat der 77-Jährige noch einen besonderen Grund, weshalb er seine Wohnung nicht verlassen will: Denn er würde schon zum fünften Mal seit der Wende in Eisenhüttenstadt umziehen, weil seine ursprüngliche Wohnung abgerissen wurde. "Ich war erst in der Mittelschleuse. Dort bin ich einmal umgezogen. Dann musste ich da raus." Unter anderem der Ahornweg und die Wilhelmstraße waren weitere Stationen. Günter Zinke vermutet: Die Blöcke sollen verschwinden, damit da weitere Eigenheime entstehen können, wie einige Meter weiter in der Fürstenberger Straße.

Doch dem ist nicht so. Vielmehr sind die Wohnungsunternehmen in Eisenhüttenstadt angesichts des anhaltenden Einwohnerrückganges und des damit verbundenen steigenden Leerstandes gezwungen zu handeln. Oliver Funke, Geschäftsführer der städtischen Gebäudewirtschaft, gibt denn auch mit Blick auf die vier Blöcke im Kastanienhof unumwunden zu: "Das tut richtig weh." Denn auch er verweist auf die Fahrstühle und vor allem auf die kleinen Wohnungen – ein Segment, das in Eisenhüttenstadt langsam knapp wird.

Auf der anderen Seite steht eine Zahl, die er als Geschäftsführer nicht ignorieren kann: "Der Leerstand bei der Gewi beträgt derzeit zwischen 16 und 17 Prozent." Wobei es diese Zahl einzuordnen gilt. Denn ein Teil des Leerstandes ist gewollt, weil Häuser saniert werden sollen oder wegen Abriss leer gezogen sind oder leer gezogen werden. Oliver Funke spricht deshalb von einem wirklichen Leerstand, weil Mieter fehlen, in Höhe von zehn Prozent. Aber auch das ist eine Zahl, die zu hoch ist.

Mehr als 300 Wohnungen

Und so wird weiter abgerissen: In diesem Jahr ist schon ein Block mit 40 Wohnungen in der Puschkinstraße verschwunden. In der Herderstraße rücken für die Nummern 13 und 14 mit jeweils 30 Wohnungen noch in diesem Jahr die Abrissbagger an. Im kommenden Jahr folgen der Würfelblock in der Fürstenberger Straße 15 mit 30 Wohnungen sowie das Hochhaus in der Fürstenberger Straße 9 mit 55 Wohnungen, die beide schon größtenteils leer gezogen sind. 2021 werden die vier Würfelhäuser mit jeweils 30 Wohnungen abgerissen. Innerhalb von drei Jahren werden somit gut 300 Wohnungen vom Markt genommen.

Im Gegenzug saniert die Gebäudewirtschaft gerade in der Innenstadt Blöcke: in der Straße der Republik, wo kleinere Wohnungen entstehen sollen.

Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) wird in den kommenden Jahren auch weitere Blöcke abreißen und beginnt damit an der Mittelschleuse, die nach und nach leer gezogen wird.