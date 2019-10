Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Marktleiter Bernd Gellesch ist verzweifelt. Sein Wochenmarkt in Birkenwerder wird von der Kundschaft kaum angenommen. Die Konsequenz: Von ursprünglich zehn Händlern bauen nur noch zwei jeden Dienstag ihren Stand vor dem Ärztehaus auf.

"Das ist traurig", so Gellesch, der erfolgreich mehrere Wochenmärkte in Berlin und Brandenburg betreibt. "Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt." Die Händler wissen es sehr wohl. Der Umsatz in Birkenwerder stimmt einfach nicht. "Ich habe gerade einmal 50 Kunden am Tag", berichtet Händler Lüder Schubert aus Berlin-Reinickendorf. Er bietet frische Eier und Honig aus Briesen sowie polnische Spezialitäten an. Schubert hält in Birkenwerder die Treue, weil er seine Stammkunden nicht enttäuschen möchte.

Rentner schätzen frische Ware

Das freut Loni Stock aus Birkenwerder. Die Rentnerin kauft regelmäßig bei ihm und beim polnischen Gemüsehändler Patrick Ostarczuk ein. "Ich mag die abgepackte Waren aus den Discounter nicht. Die werden immer so schnell schlecht", berichtet sie. Deshalb kann sie gar nicht verstehen, warum nicht mehr Einwohner aus Birkenwerder das Angebot des Marktes zu schätzen wissen. Sie bedauert es sehr, dass der Gemüsestand aus Werder, der Fischhändler von der polnischen Ostsee und der Suppenimbiss von Gudrun Fromm verschwunden sind.

"Wenn der Fischhändler am Abend 75 Euro in der Kasse hat, lohnt sich das Geschäft einfach nicht", zeigt Gellesch Verständnis für den Umzug an lukrativere Standorte. Er will jetzt mit Bürgermeister Stephan Zimniok und Gemeindevorsteherin Katrin Gehring über die aktuelle Situation sprechen. "Vielleicht sollten wir doch einen Stand mit Bekleidung holen. Der zieht die Leute an", überlegt Gellesch. Das allerdings haben die Gemeindevertreter zum Schutz der ansässigen Händler bislang abgelehnt.

Eier-Händler Lüder Schubert ist das pessimistisch: "Die Leute sind einfach zu bequem, ein paar Schritte zu laufen." Er hat beobachtet, dass viele Autofahrer auf der B 96 Interesse zeigen, aber keinen Parkplatz in der Nähe finden. "Die rauschen dann einfach weiter", so der Reinickendorfer, der einen Zwölf-Stunden-Tag hat, wenn er in Birkenwerder seine Waren anbietet.

Gibt es noch weitere Kritikpunkte an Birkenwerder oder sind die Einwohner zufrieden mit ihrem Wohnumfeld? Das wollen wir in unserer neuen Umfrage herausfinden. Der Fragebogen ist online unter www.moz.de/wohlfuehlen zu finden. Die Teilnahme wird belohnt.