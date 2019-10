Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) hat seinen Entwurf für den Stadthaushalt 2020 vorgelegt und darin eine Rekordsumme an kommunalen Investitionen vorgeschlagen. Für 2020 sind 11,6 Millionen Euro vorgesehen, die in neue Feuerwehren, Schulbauten, Kultur- und Sportanlagen, Umbauten am Theater Kitas, Radwege, Straßen und Plätze investiert werden sollen.

So viele Investitionen hatte die Stadt Schwedt in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr im jährlichen Haushalt. Und das soll sich nicht weiter fortsetzen. In der langfristigen Planung sieht der Haushaltsentwurf für 2012 sogar 12,9 und ein Jahr später mehr als 13 Millionen Euro investive Ausgaben vor.

Dickes Plus im Stadtetat

Möglich macht das ein satter Überschuss im Jahr 2018 von 2,4 Millionen Euro. Auch für 2019 wird ein besseres Abschneiden als geplant erwartet. Seit Jahren baut die Stadt eine Rücklage auf, die mit Jahresende 2018 auf 20,3 Millionen Euro angewachsen ist und aller Voraussicht nach 2019 über 21 Millionen Euro steigen wird.

Die Stadt konnte in jüngster Zeit vor allem von gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen profitieren. 2017 waren die Gewerbesteuereinnahmen um 50 Prozent auf 15 Millionen Euro gestiegen, 2018 waren 10 Millionen Euro eingeplant, stattdessen sprudelten 13 Millionen Euro in die Kassen. Schwedt geht es finanziell so gut wie nie zuvor, obwohl die Stadt höhere Zuschüsse für Kita in freier Trägerschaft ausreicht, zusätzliche Mittel für Frühstück, Vesper und Mittag in den Kitas ausgibt und eine Rekordsumme von 9,8 Millionen Euro in Bauvorhaben und weitere 1,3 Millionen Euro in Sachanlagen investieren will. Unter den Investitionen sind die Sanierung des Parks Monplaisir, der Bahnhofsvorplatz, Sportplatz Heinrichslust, Kita Criewen und ein öffentliches WC an der Uferpromenade.