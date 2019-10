Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Wo einst ein Turm in die Luft ragte, steht jetzt nur noch ein Gerüst. Völlig verschwunden ist die Holzkonstruktion. Sie war so marode, dass es selbst eingefleischten Zimmerleuten ein Kopfschütteln entlockte. Möglicherweise hat die obere Denkmalbehörde herausgefunden, warum der Turm so baufällig und immer nur notreparariert wurde: In der Nacht vom 13. zum 14. Juli 1807 donnerte ein Blitz in das Gotteshaus hinein, schlug den Turm zur Hälfte herab, zerschmetterte die oberste Kuppel, Bekrönung, Gebälk und demolierte sogar die darunter befindliche Orgel. Nur Glocken und Uhr blieben heil. Dank Ilona Rohowski vom Landesdenkmalamt sind diese Daten aus den Archiven zusammengetragen worden.

Offenbar hat ein kompletter Wiederaufbau aber nie recht stattgefunden. Immer wieder wurde geflickt, ausgebessert, abgestützt. Doch gegen Wasser, Frost, Pilz und Holzschädlinge hat das alles nicht geholfen. Der Turm musste jetzt herunter. Ein Wiederaufbau startet, sobald die bereits bestellten Holzbalken angeliefert werden.

Und er soll sein früheres Aussehen zurückbekommen. Vermutlich trug der Turm eine Laterne oder einen höheren Aufsatz. Immer wieder gab es Veränderungen und Reparaturen. Verschollen sind auch die Originalteile der Wetterfahne. Kurioserweise kann aber niemand genau sagen, wie die durch ihre Berglage so weithin sichtbare Kirchspitze einst ausgesehen hat. Auf Postkarten und Fotografien sind entweder die jüngsten Varianten abgebildet oder aber die Darstellungen sind so unscharf, dass niemand etwas erkennen kann. "Bis jetzt haben wir nur Vermutungen", so Uwe Thürnagel vom Gemeindekirchenrat. "Man weiß aber, dass die Haube anders gewesen ist."

Auch Ilona Rohowski hat keine Bauzeichnungen finden können bei ihren jahrelangen Forschungen zur Denkmaltopografie im Raum Angermünde.

Frühere Bauzeichnungen fehlen

Vielleicht aber gibt es doch noch irgendwie Unterlagen, denn die Bauarbeiten in früherer Zeit führten Handwerker der Stadt aus. Und es gab stets Heimatkundige, die viel Material über Generationen hinweg sorgsam sammelten und hüteten. Darauf hofft Uwe Thürnagel. Selbst kleine Hinweise könnten helfen, um durch Vergleiche mit anderen Kirchenbauten die alte Ansicht wieder herstellen zu können.

Wer helfen kann, vielleicht sogar Fotos oder Hinweise hat, der melde sich bitte bei Uwe Thürnagel unter der Telefonnummer 033334 300.