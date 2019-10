Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) Bahnfahren kann ja schon unter normalen Umständen für viele Pendler zum Horror werden. Gerade wenn sich Baustellen in die Länge ziehen, Züge ausfallen oder Verbindungen platzen. In Gramzow aber besteigen Reisende am 31. Oktober einen wilden Zug, bei dem sie schon vorher wissen, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Denn an Bord toben sich Geister aller Art und Gruselgestalten aus. Sie nutzen Halloween für einen illustren Ausflug ins Dunkle.

Und das gleich dreimal an einem Tag. Denn das Eisenbahnmuseum muss dafür seinen aufpolierten historischen Zug hergeben. Der darf zwar keine Särge mitnehmen, weil ein Gepäckabteil fehlt, dafür aber kleine und große Monster in vollendeter Verkleidung.

Vom Bahnhof Gramzow starten die Halloween-Züge um 15, 17 und 19 Uhr in Richtung Damme. Unterwegs und am Zielbahnhof wird es zahlreiche gespenstische Überraschungen geben, versprechen die Museumsleute.

Kostüme sind erwünscht

Während des Aufenthalts in Damme führt das Theater "Stolperdraht" aus Schwedt ein Stück aus einer uckermärkischen Sage auf. Weiterhin wird in Damme für die Fahrgäste ein Imbiss angeboten. Woraus der besteht, wird bisher nicht verraten. Die gesamte Tour einschließlich Hin- und Rückfahrt dauert jeweils etwa eine Stunde und 45 Minuten.

"Fahrgäste im Gruselkostüm sind erwünscht", verlangt Dieter Engel vom Eisenbahnmuseum. Er gibt seine Züge sogar freiwillig an die Gespenstergesellschaft ab. Und das sogar Jahr für Jahr. Denn die Gramzower Museums-Bahn führte 2015 erstmalig eine Halloween-Fahrt nach Damme durch. "Der große Zuspruch durch die Fahrgäste und das von uns angebotene Programm ließen die Fahrt ein Erfolg werden, sodass wir bemüht sind, die Halloween-Fahrt traditionell in jedem Jahr anbieten und durchführen möchten", so Dieter Engel.

Die Fahrpreise für die Sonderfahrt liegen zwischen drei und zehn Euro pro Person, Fahrkarten für die Züge müssen unbedingt vorbestellt werden unter der Telefonnummer 039861 70159 oder per E-Mail:eisenbahnmuseum-gramzow@freenet.de