René Matschkowiak

Frankfurt / Slubice Wer ist der wichtigste Künstler beim Festival Neuer Kunst "Labirynt"? "Alle sind wichtig", sagt die Organisatorin Anna Panek-Kusz. Um die hundert werden von Freitag bis Sonntag in Frankfurt und Słubice ihre Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Multimedia, Grafik und Installation zeigen. Darunter Kunstschaffende aus Europa, den USA und Japan. Das Festival ist das größte Kunst-Event dieser Art in der Doppelstadt.

Vor 20 Jahren hat Jerzy Olek das Labirynt-Festival an der polnisch-tschechischen Grenze gegründet. Nach zehn Jahren ist der Professor, der an der Akademie der Künste in Posen lehrte, mit dem Festival nach Słubice und Frankfurt umgezogen. Ein Jahr später kam die Akademie dazu. Hier können sich ganz normale Bürger der Kunst in Workshops nähern und auch gleich welche selbst erschaffen. Die Ergebnisse werden am Sonnabend bei einem Rundgang von 12.30 bis 14.30 Uhr in der Volkshochschule präsentiert.

Auch die Friedenskirche ist am Sonnabend ab 16.30 ein Veranstaltungsort. Detlef Schweiger wird dort ein riesiges Objekt aus CDs legen. In der Robert-Havemann-Straße 7 stellen 16 Künstler sowie Studierende der Kunsthochschulen Dresden und Pilsen aus. Rundgänge gibt es von 9.30 bis 12 Uhr. "Wir sind von unserer Idee eines gemeinsamen Kunstspaziergangs etwas abgewichen", erklärt Michael Kurzwelly, der ebenfalls mitkuratierte. Sowohl die Volkshochschule als auch die Halle in der Robert-Havemann-Straße sind am Sonnabend ganztags offen. Ebenso der Packhof im Museum Viadrina. Dort zeigt die Kunstplattform "Copyright Berlin" Werke von 20 Künstlern. Ein Rundgang findet am Sonnabend von 15.30 bis 16 Uhr statt. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 15.15 Uhr im Słubicer Kulturhaus "Smok" mit der Gruppenausstellung "Hinter dem Horizont" und Performances. Am Sonntagvormittag stellen tschechische Künstler im Collegium Polonicum aus. Auch das Dorf Urad, 30 Kilometer südlich von Słubice, ist am Sonntag ab 11 Uhr Festivalschauplatz, unter anderem mit einem Happening mit Kurzwelly, der dort sein Bundesverdienstkreuz symbolisch an verdiente Słubfurter gibt.

Zum Programm: www.slubfurt.net