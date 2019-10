Jana Reimann-Grohs

Wendisch Rietz (MOZ) Das hier ist nicht mit Geld zu bezahlen", sagt die 59-jährige Chemnitzerin Marina Gebhardt mit direktem Blick auf den Scharmützelsee. Das Ehepaar Gebhardt ist zwar seit 2003 das ganze Jahr über auf dem Campingplatz Schwarzhorn in Wendisch Rietz anzutreffen. Zu ihrem exklusiven Dauerstellplatz sind sie aber nur durch Zufall gekommen, weil andere ihren Platz aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mussten.

In Brandenburg hat Steffen Gebhardt seit seinem 17. Lebensjahr Zelturlaube verbracht. Der 69-Jährige besucht seinen Stellplatz spätestens alle 14 Tage. Während es sich die Chemnitzer längst vor ihrem neu umgebauten Wohnwagen-Vorbau des Typs Forsthaus in zweiter Reihe bequem gemacht haben, sind Familie Eichmann und Freunde gerade erst mit ihren Kindern aus Trebbin angereist, um die restlichen Herbstferien zu zelten. Die Saison ist fast zu Ende. Einer der wenigen Stellplätze am Wasser war frei. Jetzt steht dort der alte Wartburg von Ronny Andreas. Zwei Familien haben für eine Woche ihr Zeltlager aufgeschlagen.

Campen mit DDR-Charme

"Wenn schon Campen, dann richtig wie zu DDR-Zeiten", sagt Ronny Andreas bestimmt. Dirk Eichmann schwört auf Trabant – allerdings ist er mit dem Wohnmobil da. Ronny Andreas hat bereits sein altes Klappfix-Modell am Wohnanhänger montiert. Ihm fehle jetzt nur noch sein DDR-Trainingsanzug, den er auch anziehen würde, meint der 44-Jährige. Doch dafür sei es ihm an diesem Tag zu warm. Bei 22 Grad Lufttemperatur und ganz viel Sonne sind alle auf Badewetter eingestellt.

"Letztes Jahr hatten wir nicht so viel Glück mit dem Wetter", erzählt Beate Eichmann. "Aber wir machen immer das Beste daraus." Jedes Jahr im Oktober probieren die Trebbiner gemeinsam neue Campingplätze aus. Ihre erste Bekanntschaft mit dem ausgewählten Platz am Scharmützelsee ist schon mal gut. Dirk Eichmann schwärmt von der "super Aussicht" und tollen Lage: "Wir können hier alles machen und haben auch alles dabei: Angeln, ein Motorboot und Fahrräder." Noch am selben Tag geht es auf den See hinaus – die Männer hoffen auf ein üppiges Abendmahl mit Aal, Rotbarsch und Zander.

Die Trebbiner schwelgen gern in Erinnerungen an längst vergangene Zelturlaube mit den Eltern. Die aufgestellte DDR-Fahne sorgt für entsprechendes Ambiente, die beiden Frauen für gute Stimmung und mittendrin sitzt während der obligatorischen Herbstwoche immer Opa Fritz Wohlgemuth – wenn der 81-Jährige nicht gerade mit dem Quad unterwegs ist.

Aufrüsten für den Winter

Bis Ende Oktober erwartet Betreiber Fred-Peter Magnus keinen Urlauberansturm mehr. Diese Saison war stressig wie jedes Jahr, berichtet er. "Wir haben ja kaum Konkurrenz am See und mussten bestimmt 2000 Leute wegschicken." Er vermittle stets an andere Campingplätze in der Region weiter, sagt der 62-Jährige. Im Sommer sei es ohne Anmeldung fast aussichtslos. Um den Durchgangsverkehr zu erhöhen, habe er seine Dauercampingplätze erheblich reduziert. Dennoch seien alle 250 Plätze zu 80 Prozent mit Berlinern ausgebucht: "Viele flüchten aus ihrer Stadtwohnung zu uns raus in die Natur."

Jetzt tragen auf dem Naturcampingplatz am Scharmützelsee erste Bäume bunte Blätter, am Strand sind vereinzelt Badegäste und Wasserwanderer anzutreffen. Die Stellplätze für Kurzurlauber haben sich geleert. Erste Dauercamper sind auf den Winter vorbereitet und haben ihre Vorzelte und Wohnwagen dicht gemacht sowie die Wasserleitungen vor Frost und das Außenmobiliar gegen Herbststürme gesichert. "Wer hartgesotten ist, kann auch im Winter zelten", betont Mitarbeiterin Viola Prechtel. Bungalows werden dann nicht mehr vermietet, es stehen nur noch Reparaturmaßnahmen und Gartenarbeiten an.

Auch der Campingplatz in Dahmsdorf ist komplett ausgelastet mit Dauercampern aus Thüringen, Sachsen, Berlin und Fürstenwalde. Neben Instandhaltungsmaßnahmen wird aufgeforstet, berichtet Eigentümerin Jenny Wagner. "Manche kommen auch im Winter zu uns und zelten bei Minusgraden", sagt Silke Seidel vom Naturcamping in Limsdorf. Ständig habe sie Anfragen für neue Dauerstellplätze. "Alle wollen in die erste Reihe an den Springsee". Auf dem Campingplatz am Waldsee in Kolpin sind nur 75 von 100 Dauerstellplätzen belegt. "Wenn wir winterfest machen, ist trotzdem genug zu tun mit Hecke schneiden, Reparaturarbeiten an Wasserhähnen und Schnee schippen", sagt Astrid Theuermeister. Sie staunt, wie viele junge Leute die idyllische Lage und Ruhe genießen.