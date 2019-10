MOZ

Oegeln (MOZ) Seit einigen Monaten steht an der B 168 in Oegeln eine Stele, die an die Polizisten erinnert, die einen flüchtigen Mörder zum Halten zwangen und dabei von dem Mann überfahren wurden. So wie die beiden Polizisten sterben in jedem Jahr Einsatzkräfte im Dienst. Um an diese Frauen und Männer zu erinnern, findet im November ein Gedenk-Gottesdienst aller Blaulichtorganisationen des Landes statt. In diesem Jahr beginnt er am 9. November um 14 Uhr in der Potsdamer Nikolaikirche. Nach dem Gottesdienst wird zu einem Imbiss und Gesprächen eingeladen.