Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Im Jahr 2018 wurde in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen sowie Senioren neu geregelt. Sie sollen bei sie berührenden Angelegenheiten angehört und einbezogen werden. In Angermünde wird es erstmals einen Kinder- und Jugendbeirat geben, dem zwischen fünf und neun Mitglieder zwischen zwölf und 17 Jahren angehören sollen.

Im Zuge der U-18-Wahlen für das EU-Parlament hatte es in Angermünde eine Umfrage gegeben, wen die Jugendlichen für ein solches Mitwirkungsgremium in der Stadt vorschlagen würden, berichtet der Jugendsozialarbeiter Uwe Hanisch-Tornow. Es gab 41 Vorschläge. Diese Jugendlichen wurden angeschrieben, von neun kam ein Rücklauf mit dem Einverständnis. In den vergangenen Wochen fanden Treffen statt. "Dabei ging es um die Fragen: Was braucht die Stadt? Welche Wünsche und Vorstellungen gibt es. Die Antworten wurden ausgewertet. Es entwickelte sich eine angeregte Diskussion", berichtete Uwe Hanisch-Tornow kürzlich im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss. Hier stellten sich auch einige der Kandidaten persönlich vor.

Schwieriger, als Mitstreiter zu bekommen, sei es, Termine für Treffen und Beratungen zu finden, meinen sie. Deshalb sei es wichtig, immer wieder Nachwuchs zu gewinnen, denn es gäbe eine ständige Fluktuation, auch schon wegen der Altersgrenze. "Aber es bringt auch immer neue Ideen", so Uwe Hanisch-Tornow.

Neun Kandidaten auf der Liste

Die Jugendlichen kommen sowohl aus der Kernstadt als auch aus Ortsteilen. Ob es einen Vorsitzenden oder Sprecher gibt, werden sie selbst entscheiden, ebenso, wie sie ihr Rederecht wahrnehmen wollen. Ein Beiratsmitglied wird künftig an den Sitzungen der Stadtverordneten teilnehmen.

Von denen kamen schon Angebote zur Unterstützung, ob als Paten oder als Kontaktperson. "Es ist schon vorteilhaft, Ansprechpartner zu haben, wenn wir Fragen haben. Sie müssen aber nicht zwingend erscheinen, sondern können von den Jugendlichen eingeladen werden", meint die 15-jährige Clara Mehnert, die es als wichtig empfindet, die Stadt für Jugendliche interessanter zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen und junger Zuwachs herkommt. "Manchmal ist man froh, jemandem im Hintergrund zu wissen", pflichtete ihr der 16-jährige Luis Bormann bei. Er findet es wichtig, dass die Meinung der Jugend zu Prozessen und Themen, die sie betreffen, gehört werden.

Neben diesen beiden stehen auf der Vorschlagsliste auch Janet Baumgart (17), Nick Sanft (16), Finn Meyerdierks (12) , Victoria Lenz (14), Johan Thiele (16), Christian Falk (16) und Conner Lupa (16). Sie kommen aus dem Einstein-Gymnasium, der Freien Schule und aus der Beruflichen Schule.

Sowohl der Bildungs-, Kultur- und Sozialauschuss als auch der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung haben empfohlen, alle neun Bewerber für den Kinder- und Jugendbeirat Angermünde zu berücksichtigen.