Jens Sell

Strausberg (MOZ) Rund 30 Familien könnten im Wohngebiet Am Annafließ ein neues Zuhause in einem Eigenheim finden, entweder in einem Reihenhaus entlang der S-Bahn oder in einer Doppelhaushälfte. Die zur Verfügung stehende Brachfläche inmitten der inzwischen rund 15 Jahre alten Bebauung mit Reihenhäusern ist 9500 Quadratmeter groß. Eine Ringstraße soll sie erschließen. Zwar handelt es sich planungsrechtlich um einen Außenbereich, weshalb ein B-Plan erstellt werden muss, andererseits rundet die innenstadtnahe Fläche das bestehende Wohngebiet ab und gilt als Bestätigung des Grundsatzes Innenentwicklung vor Außenentwicklung.

Doppelt so teure Kastenfenster

Seit am Bebauungsplan erstmals öffentlich die Bürger und schriftlich die Behörden beteiligt wurden, ist der Lärmschutz der größte Knackpunkt. Der Vorhabenträger, die Annafließ Grundbesitz GmbH, hat deshalb durch die beauftragte Planergemeinschaft für Stadt und Raum Berlin die Reihenhauszeile entlang dem Lärmschutzwall zur S-Bahn gewissermaßen als Lärmschutzwand konzipieren lassen.

Stadtplaner Stefan Reinhardt antwortete auf entsprechende Einwände im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr: "Es gibt zur S-Bahn hin eine zusammenhängende Bebauung, die mitei­nander durch die Garagen verbunden ist. Der Vorhabenträger hat Grundrisse vorgelegt, wie er es schafft, die Lärmschutzvorgaben zu erfüllen." Dazu dienten unter anderem der Einbau besonders schalldämmender und kostspieliger Kastendoppelfenster, die Verglasung der Balkone Richtung S-Bahn und die Anordnung jener Räume, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, in solcher Weise, dass sie immer auch ein Fenster in der S-Bahn-abgewandten Richtung besitzen. Mit diesen Maßnahmen soll der Orientierungswert des Landesumweltamtes zum Lärmschutz ausgehebelt werden, der verlangt, dass Wohnbebauung erst in 35 Meter Abstand zu Bahntrassen errichtet werden sollte.

Seit der ersten Bürgerbeteiligung im Januar 2015 gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Regenentwässerung und der Stellflächen. Auch im Bauausschuss tauchte die Frage auf. Stefan Reinhardt verwies darauf, dass das Regenwasser grundsätzlich auf den Baugrundstücken versickert und das Oberflächenwasser der Straße in die Kanalisation eingeleitet werde. Ein unlösbares Stellflächenproblem sehen die Vorhabenträger nicht. Schon bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hatten Anwohner angemerkt, dass die Straße Am Annafließ regelmäßig zugeparkt sei. Es seien genügend kostenpflichtige Parkplätze im Wohngebiet vorhanden, hieß es seinerzeit. Durch die neue Bebauung würden lediglich wilde Parkplätze entfallen.

Plätze an der Schule reichen

Auch die vorhandene Bildungsinfrastruktur reiche für die in Aussicht stehenden neuen Familien aus, antwortete Stadtplaner Stefan Reinhardt auf eine Nachfrage des Grünen-Stadtverordneten Matthias Michel im Bauausschuss. Es sei ja ein relativ kleines Vorhaben. Bürgermeisterin Elke Stadeler ergänzte. "Wir bauen ja auf dem Hof der Hegermühlen-Grundschule ein neues Hortgebäude. Das wird 2021 fertig. Auch im Zusammenhang mit der Campus-Bebauung am Wäldchen hoffen wir, dann genügend Plätze für den Innenstadt- und nördlichen Bereich zu haben." Laut Stefan Reinhardt werde der Bedarf an Plätzen für Kinder auch nicht so bald entstehen: "Man kann schwer abschätzen, wann gebaut wird. Es kann sich durchaus noch drei bis fünf Jahre hinziehen", sagt der Stadtplaner.