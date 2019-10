Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Auf dem Weg zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche können Besucher sich mit einer Ladung Vitamine auf den Winter vorbereiten. In einer Kiste liegen nämlich Birnen – als kleiner Zwischendurch-Snack. "Zur freien Entnahme" heißt es auf dem selbst geschriebenen Plakat daneben.

"Sponsered by Unserer Lieben Frau von Neuzelle." Na, dann mal guten Appetit! Immer wieder mal findet man vor Haustüren oder an Grundstücken in Neuzelle Obst und Gemüse zur Entnahme. Da wird geteilt, was sonst vielleicht verdirbt. Tolle Sache!