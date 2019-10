Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) Fünf Monate nach den Kommunalwahlen will sich die Gemeindevertretung Ahrensfelde eine neue Geschäftsordnung geben.

"Wir haben uns vorgenommen, die Gremienarbeit auf ein digitales System umzustellen", sagte Fachdienstleiter Michael Kauert im Hauptausschuss. Dies spare Papier, Toner und Energie. Darüber hinaus habe es im vergangenen Jahr auch Probleme bei der Zustellung der schriftlichen Unterlagen durch verschiedene Postdienstleiter gegeben. "Durch die elektronische Kommunikation erhoffen wir uns eine zügigere Übersendung der Papiere", so Kauert weiter. Die Gemeindevertreter hätten dann mehr Zeit für die Vorbereitung der Sitzungen.

Die finanzielle Ersparnis durch die Umstellung gibt die Verwaltung mit rund 22 500 Euro pro Wahlperiode an. Allerdings werden die Mitglieder der Gremien auch Zuschüsse für die digitalen Mobilgeräte erhalten. Der Aufwand wird bei 30 000 Euro liegen. Pro Haushaltsjahr sind das dann Mehrkosten von 1500 Euro.

Fachbereichsleiter Swen Schwarz wies darauf hin, dass es in der vergangenen Wahlperiode bereits üblich war, umfangreiche Baupläne nicht mehr auf Papier zur Verfügung zu stellen. "Wir haben dann eine CD zugeschickt", so der leitende Rathausmitarbeiter. Diese Verfahrensweise sei aber nicht mehr zeitgemäß.

Die Verwaltung hatte nach Angaben von Kauert auch überlegt, die Gemeindevertreter mit Tablets oder Laptops auszustatten. "Wir finden es aber sinnvoller, Zuschüsse zu geben". Die entsprechende Software sei vorhanden und in den Stores erhältlich. Auf Apple-Geräten funktioniere sie, bei windowsbasierten Technik sei es allerdings noch problematisch.

Bürgermeister Wilfried Gehrke hat bereits ein Tablet mit einer Android-Lösung getestet. "Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht", so der Christdemokrat im Hauptausschuss. Das Arbeiten sei einfach, das könne jeder Gemeindevertreter leisten.

Der Entwurf der neuen Geschäftsordnung enthält vornehmlich Festlegungen, die sich aus den Erfordernissen des digitalen Sitzungsdienstes ergeben. So ist beispielsweise ausgeführt, dass die regelmäßige Ladungsfrist als gewahrt gilt, wenn die Ladungen am 9. Tag vor der Sitzung per E-Mail abgesandt sind. Darüber hinaus ist es künftig ausreichend, wenn die Vorlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab dem Zeitpunkt des Zugangs der elektronischen Ladung im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Kommune zur Einsicht beziehungsweise zum Abruf bereitgehalten werden.

Sitzungsthemen per E-Mail

Die Themen, die in der Gemeindevertretersitzung beraten werden sollen, müssen bis zum Ablauf des 12. Tages vor dem Tag der Sitzung der Vorsitzenden des Gremiums benannt werden. Dies soll regelmäßig schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

Anfragen und Anträge der Gemeindevertreter müssen in der Sitzung kurz und sachlich abgefasst werden. Falls die Beantwortung nicht unmittelbar erfolgen kann, soll dies in der folgenden Beratung nachgeholt werden. Es ist aber auch möglich, die Antworten schriftlich oder per E-Mail zu geben. Ein Anspruch besteht darauf jedoch nicht.