Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Ich habe viel gelernt, und ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden", sagt die neunjährige Fiona. Die gleichaltrige Lina hatte bereits mehr das konkrete Ergebnis im Auge: "Vorher war es hier chaotisch. Jetzt sieht es richtig gut aus." Leni (13) nutzte unterdessen die Chance, mit Farbe aus einer Spraydose ihren Vornamen an öffentlicher Stelle zu verewigen.

Erste Erfahrungen mit Graffiti habe sie bereits gemacht, als sie einmal das Gartenhaus ihrer Großmutter besprühte – mit deren Erlaubnis natürlich. Die drei Mädchen gehören zu den insgesamt 15 Teilnehmern eines besonderen Ferienprogramms in Bad Saarow, das heute mit einer kleinen Abschlussfeier endet. Seit vergangener Woche haben sie das Parkhaus der Saarow-Therme an der Pieskower Straße verschönert.

Initiative der Kur GmbH

Aufgerufen zu der Aktion hatte die Betreiberin von Therme und Parkhaus, die Kur GmbH. Deren Geschäftsführer Axel Walter hatte sich in der Vergangenheit über Probleme mit Jugendlichen beklagt, die sich nicht nur regelmäßig im Parkhaus aufhalten, sondern dort auch Schmierereien an den Wänden hinterlassen. Nun sind die Betonwände nach einem Konzept bunt geworden. Auf der untersten Park-Ebene können sich die Kinder und Jugendlichen nach einer Einweisung ihrem Geschmack entsprechend verewigen. So entstehen Namenszüge wie der von Leni, aber auch ein bunter "Bad Saarow"-Schriftzug.

Bahnhof, Therme und Seebad

Eine Etage weiter oben führt Graffiti-Künstler Lars Oschatz Regie. Der Berliner ist von der Kur GmbH engagiert worden. Aus Spraydosen zaubert er dort Bad-Saarow-Motive an die Wand. Blau und Grün sind die dominierenden Farben – für den Scharmützelsee und den Himmel, für Wälder und Wiesen. An den Betonwänden verewigt er aber auch markante Gebäude aus dem Kurort: den Bahnhof mit seinen markanten Säulen, die Therme mit einer Ansicht des Innenbeckens, das Seebad, vor dem Segelboote auf dem Wasser kreuzen. Die Workshop-Teilnehmer dürfen Oschatz bei seiner Arbeit unterstützen. In einem ersten Schritt haben sie geholfen, die alten Schmierereien zu überdecken, dann sind sie involviert, als mit grünen Farbtönen der baumbestandene Horizont zwischen Wiesen und Himmel entsteht.

Mit der Resonanz auf das besondere Angebot zeigt sich der Jugendkoordinator des Amtes Scharmützelsee, Arnd Lübbe, zufrieden. "Wir wollten die Kinder und Jugendlichen so viel wie möglich einbeziehen. Alle haben super mitgemacht", sagt er. Nachdem die Graffiti-Aktion auf Facebook die Runde gemacht habe, seien auch Jugendliche aus anderen Orten, zum Beispiel aus Hangelsberg und Müncheberg, und Kinder von Urlauberfamilien im Bad Saarower Parkhaus erschienen. Lübbe musste sie schweren Herzens wieder wegschicken. "Das tat mir sehr leid, aber unsere Kapazität ist leider begrenzt, und das Angebot war in erster Linie für Bad Saarower gedacht", erläutert er.

Kein Interesse habe es indes bei den Jugendlichen gegeben, die im Alltag ihre Freizeit im Parkhaus verbringen. "Ich habe sie extra vorher angesprochen. Aber sie halten sich jetzt im Kurpark auf", so der Jugendkoordinator.