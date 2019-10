MOZ

Woltersdorf (MOZ) "Sei klug und halte dich an Wunder" ist das Motto des Benefizkonzertes der "Klezmerschicksen" am Sonnabend in der Sankt-Michael-Kirche.

Der Erlös der Veranstaltung geht an das neue Diakonie-Hospiz. Das Berliner Damentrio, gegründet 1999, präsentiert Klezmer, jiddische Lieder sowie Texte jüdischer Dichterinnen und Dichter. "Schicksen" sind im jiddischen Sprachgebrauch "nicht-jüdische Mädchen".

Konzert: Sonnabend, 19. Oktober, 18 Uhr in der Sankt-Michael-Kirche, Woltersdorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 27