Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Neuzelle entwickelt sich zu einem kleinen Tischtennis-Mekka. Das liegt zum einen an dem großen Interesse vieler Kinder, zum anderen aber auch an den tollen Bedingungen.sprach darüber mit Frank Leh, dem Vorsitzenden der Tischtennis-Freunde Neuzelle.

Herr Leh, welche Höhepunkte in diesem Tischtennis-Jahr fallen Ihnen spontan ein?

Da war zum einen das Trainingslager in Zielona Góra und dann unsere Feier zum zehnjährigen Gründungsjubiläum des Vereins in der Wagenburg.

Warum fahren Sie bis Zielona Góra zu einem Trainingslager?

Weil das eine tolle Geschichte ist. Wir sind dorthin als Partnergemeinde eingeladen worden, übrigens nicht das erste Mal. Sogar Lucian Blacznik aus der Superliga war als Trainer da. Da ist für die Kinder natürlich etwas ganz Besonderes – vergleichbar mit einem Fußballnationalspieler, der bei einem Fußball-Trainingscamp vorbeischaut. Eine Woche konnten dort etwa 30.Kinder aus verschiedenen Orten trainieren. Von uns waren die zwei besten Mädchen mit, Leni und Milla aus Ratzdorf. Dieses Trainingslager wird getragen durch EU-Mittel. Unsere Kinder konnten dort frei übernachten. Eine Sportförderung für Kinder in diesem Ausmaß wie in Zielona Góra, das kenne ich sonst nicht. Grandios.

Wurde nur trainiert?

Es wurde viel trainiert, in wunderbaren Anlagen. Und am Ende gab es auch noch ein Turnier. Das ist ja wichtig, gerade für junge Spieler. Die müssen Spielerfahrung sammeln, auch um ihre Aufregung in den Griff zu bekommen.

Tischtennis in Neuzelle – das läuft offensichtlich ganz gut, oder? Haben Sie erwartet, dass das eine Erfolgsgeschichte wird, als der Verein gegründet wurde?

Der Verein wurde einst gegründet, weil es so eine tolle Halle gab. Als Eisenhüttenstädter wirst du da blind vor Freude, wenn du diese Bedingungen siehst. Die Tischtennis-Freunde Neuzelle waren zunächst ein reiner Freizeitsportverein. Das hat sich aber geändert, als wir immer mehr Zulauf von Kindern hatten. Wir bieten ja AGs an der Grundschule am Fasanenwald und in der Inklusionsschule an. Zwischen 20 und 30 Kinder kommen regelmäßig zum Tischtennisspielen. Wir haben vier Übungsleiter und wenn die Zeit es zulässt, bin ich auch selbst dabei. Mit der Halle, die direkt neben der Grundschule liegt, ist das natürlich optimal. Die Kinder wollen, das ist das A und O. Sie laufe uns zu. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Jungen und Mädchen richtig auszubilden. Das Potenzial – sogar für Landeseinzelmeisterschaften – ist da.

Sie machen in Neuzelle richtig Leistungssport?

Genau, seit anderthalb Jahren bin ich wieder als Lizenztrainer tätig, so wie einst in Eisenhüttenstadt.

Wir groß ist Ihr Verein?

Wir sind jetzt 40 Mitglieder. Das ist für einen Verein eine gute kalkulatorische Größe. Wir haben Siebenjährige dabei, aber auch 70-Jährige. Ich würde schätzen, das etwa 15 Prozent unserer Mitglieder aus Eisenhüttenstadt kommen, wo Tischtennis vor einigen Jahren eingeschlafen ist, weil die Bedingungen sich verschlechtert hatten. Irgendwann hatten wir dort keinen Nachwuchs mehr. In Neuzelle klappt das jetzt wieder.