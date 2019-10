Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Monatelang waren in der Gewerbebaracke die Handwerker zugange, nun ist das Projekt vollendet: Mit einer kleinen Feier wurde am Dienstagnachmittag das neue Sozialgebäude des Gemeindehofs in Neuhardenberg eröffnet. Auch für die angrenzenden Mieter der kleineren Läden kehrt bald Normalität ein.

Eingeladen hatte der Bürgermeister der Gemeinde Neuhardenberg, Mario Eska. Da er fernblieb, übernahm dessen Vize Dieter Arndt die Begrüßung der Gäste im kleinen Versammlungsraum. Er dankte dem Amt für das Kümmern und Organisieren des Festes mitsamt Sekt, Kaffee und Häppchen und freute sich im Beisein etlicher Gemeindevertretern gleich zwei Dinge feiern zu können: Zum einen die neuen Räume für den Gemeindehof und zum anderen auch die neue Technik für die Gemeindearbeiter. Mit ihr sind sie jetzt tagtäglich unterwegs. Arndt wünschte den vier Gemeindearbeitern – eigentlich sind es sieben – ein gutes Werken, Gelingen und stets ein unfallfreies Zurückkehren nach Hause.

452 000 Euro investiert

Amtsausschuss-Vorsitzende und Gemeindevertreterin Cornelia Korbanek erinnerte daran, dass es schon 2013 für den Sozialtrakt einen Beschluss gab, 2014 lag die Baugenehmigung vor. In diesem Jahr rückten nun endlich die Handwerker an, bauten den hinteren Teil der Gewerbebaracke im Birkenweg 2 komplett um. "Entstanden sind darin nun neben dem Versammlungsraum auch eine kleine Küche, nebenan ein Büro für den Leiter und gleich zwei Umkleiden mit Spinden und breiten Duschen. Wir haben jetzt hier tolle neue Räume", fügte Amtsdirektorin Grit Brinkmann an. Jahrelang habe das Amt für Arbeitsschutz dahingehend ja auch schon gedrängt. Die Gemeindevertretung investierte für den Haus-Umbau mitsamt Ausstattung 250 000 Euro. Viel Platz gebe es jetzt, auch für die Trennung der Privat- und Dienstkleidung. "Ich sehe hier einen Quantensprung zwischen der bisherigen Baracke, wo sich die Gemeindearbeiter zwischen Schmierstoffen und Technik aufhalten mussten." Nun hätten sie endlich moderne Arbeitsbedingungen. "Und die Gemeindevertretung legte fest, dass, wer gut arbeitet, auch gute Technik braucht", so Grit Brinkmann. Sie meinte den Transporter, Multicar und Rasentraktor vor der Tür, die für weitere 202 000 Euro im letzten und diesen Jahr angeschafft wurden. Untergestellt werden sie nebenan in den Garagen, in denen weitere Multicars, Traktoren, ein Unimog und allerlei Handgeräte stehen. Gebraucht wird die Technik allemal, nicht nur jetzt beim Laubeinsammeln und der Rasenpflege, sondern auch bald wieder beim Winterdienst, den die Gemeinde über den Hof machen lässt.

Restarbeiten bis Monatsende

"Besonders die Duschen hier sind praktisch, wenn man nach der Arbeit noch Termine hat", erklärte Gemeindehof-Leiter Constantin Schütze, zugleich Bürgermeister der Gemeinde Vierlinden.

Doch auch für die Mieter nebenan in der Baracke – Kosmetik- sowie Nagelstudio und Frisör – herrscht bald wieder Normalität. Im Zuge der Baumaßnahme mussten sie mit allerlei Einschränkungen leben, worüber die MOZ mehrfach berichtete. Das ist nun bald vorbei. "Es fehlen für ihre Toiletten nur noch die Blendrahmen für die Türen", sagte Bauamtsleiter Tino Krebs. Er geht davon aus, dass die Restarbeiten bis Ende des Monats erledigt sind.