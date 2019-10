Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Informell gibt es bereits einen Seniorenbeirat in der Stadt Hohen Neuendorf, doch mit der jüngsten Aktualisierung der Hauptsatzung und der Neuwahl der Stadtverordneten soll er nun offiziell als Gremium verankert werden. Dazu findet sogar eine Wahl statt.

Deshalb stellt die Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung in allen vier Ortsteilen das Bewerbungsverfahren und die inhaltliche Arbeit des Gremiums vor. Auftakt war am Dienstagabend in Bergfelde. Heute Abend findet eine Informationsveranstaltung im Rathaus statt (16 bis 18 Uhr). Am Donnerstag können sich Senioren in Bergfelde (16 bis 18 Uhr in der Ahorn-Grundschule) und am nächsten Dienstag ebenfalls von 16 bis 18 Uhr im Stolper Bürgerhaus informieren.

Wahl im Dezember geplant

Zwischen fünf und 15 Mitglieder können dem Seniorenbeirat künftig angehören. Sie müssen das 65. Lebensjahr vollendet haben und seit wenigstens einem halben Jahr Einwohner der Stadt sein. "Die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder des Seniorenbeirats sollen die Interessen der älteren Generation in die Entscheidungsgremien der Stadt einbringen und sind daher berechtigt, an den öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse teilzunehmen", teilte Stadtsprecherin Susanne Kübler mit.

Die Wahl des Seniorenbeirates findet voraussichtlich auf der Dezember-Sitzung des Stadtparlaments statt. Zuvor sollen sich die Bewerber im Sozial- und im Hauptausschuss vorstellen.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober möglich. Hierfür gibt es ein Bewerbungsformular, das auf der Internetseite der Stadt (www.hohen-neuendorf.de) heruntergeladen werden kann sowie am Empfang des Neuen Rathauses erhältlich ist. Die Bewerbungsbögen können per Mail an seniorenbeirat@hohen-neuendorf.de oder schriftlich an die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf, Fachbereich Soziales, "Seniorenbeirat", Oranienburger Straße 2, 16540 Hohen Neuendorf, gesendet werden.