Gransee (MOZ) Obwohl die Ausschreibung für das Bauhauptgewerbe in Sachen Um- und Anbau der Kita "Zwergenland" in Gransee im ersten Anlauf bekanntermaßen für die Verwaltung nur unannehmbar hohe Angebote einbrachte und ein neuer Anlauf unternommen werden soll, bedeutet das nicht, dass das Projekt in Gänze stillsteht. Für die vorbereitenden Arbeiten findet diese Woche die Bauanlaufberatung statt, war aus dem Granseer Bauamt zu erfahren.

"Es waren im Vorfeld ja auch die Abbruch- und Rückbauarbeiten sowie die Stromversorgung ausgeschrieben. Diese Aufträge sind mittlerweile vergeben worden", sagte Roswitha Suckrow, Abteilungsleiterin Bauen und Liegenschaften, auf Nachfrage. Ob Innentüren, Bodenbeläge oder Armature – alles, was im Altbau erneuert werden soll, wird abgerissen und entsorgt. Diese Woche finde die Bauanlaufberatung zu dem Vorhaben statt. Dabei werde unter anderem erörtert, wo und wie das herausgerissene Material entsorgt wird. Bis Dezember sollen die Abbrucharbeiten im Inneren dann voraussichtlich abgeschlossen sein.

Wie aber sieht es nun mit dem Bauhauptgewerbe aus, sprich Zimmerern, Metallbauern, Dachdeckern et cetera, die den Um- und Anbau anpacken sollen? Bereits im September hatte Fachbereichsleiter Nico Zehmke davon gesprochen, eine neue Ausschreibung in 15 Einzellose aufzuteilen, so dass auch kleinere Handwerksfirmen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und die Verwaltung die Chance erhält, aus einem Mehr an Angeboten die günstigeren auszuwählen. Nicht ausgeschlossen wurde indes, dass es noch mehr Lose werden.

In mehrere Lose aufgeteilt

Mit Blick auf die noch nicht erfolgte Veröffentlichung auf dem Portal "Vergabemarktplatz Brandenburg" wollte sich Roswitha Suckrow mit konkreten Daten noch zurückhalten, doch noch im Oktober soll es wohl soweit sein. Wobei in diesem Herbst zunächst ein erster Schwung an Ausschreibungen rausgeht. Das ganze Verfahren wird sich wahrscheinlich bis zum kommenden Frühjahr, eventuell Juni, hinziehen. Bereits im März oder April 2020, je nach Wetterlage, könnte jedoch schon mit den Um- und Anbauarbeiten begonnen werden, vorausgesetzt dieses Mal findet die Verwaltung Angebote, die nicht wieder das Budget sprengen würden. Verteilt über drei Jahre sind für das Gesamtprojekt Kitaumbau Kosten in Höhe von knapp 5,6 Millionen Euro eingeplant worden. 75 Prozent dieser Summe werden aber gefördert.