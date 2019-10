Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Auf den Tag genau vor 15 Jahren schaffte Marco Schulze den großen Durchbruch. Im Alter von 27 Jahren wurde der Profiboxer aus Velten am 16. Oktober 2004 Deutscher Meister im Superweltergewicht. "Den Kampf habe ich noch genau vor Augen." In Halle/Saale ging es gegen Norman Schuster. "Ich war krasser Außenseiter und habe das Ding dennoch gezogen." Ganz Oberhavel habe vor dem Fernseher gesessen. Insgesamt schalteten über eine Millionen Zuschauer ein. "Und 300 Fans sind aus Velten mit nach Halle gefahren. Es war irre. Und der Sieg war mein großer Durchbruch." Schon ein halbes Jahr später holte "Schulle" seinen ersten internationalen Titel, wurde später mehrfacher Intercontinental-Champion der International Boxing Federation (IBF) und Weltmeister zweier kleinerer Verbände. Vor sechs Jahren beendete Schulze nach insgesamt 41 Kämpfen (33 Siege, davon 20 durch K.o.) seine Karriere.

Dem Boxen blieb der Veltener, der mittlerweile für die AfD im Stadtparlament und im Kreistag sitzt, als Beobachter treu. Große Freude empfindet er dabei nicht. "Der Sport ist in Deutschland nicht mehr so populär. Dabei haben wir selbst in Oberhavel viele gute Jungs, die sich einen Namen machen könnten." Und genau dabei wolle er ihnen helfen. "Ich will ein Box-Gym aufmachen", verrät der Vater zweier Kinder – räumt aber ein, dass die Pläne längst nicht ausgereift seien.

Die Idee verfolge ihn aber schon lange. Immer wieder bekomme er zu hören, dass er sein Wissen weitergeben soll. "Ich werde oft von Leuten angesprochen, die ihre Söhne bei mir unterbringen wollen. Der Markt ist da." Gespräche mit seinem Kumpel Marco Anderschek habe es bereits gegeben. "Wir zusammen könnten den Sport wieder voranbringen", ist sich Schulze sicher. Anderschek, dessen Vater Dieter eine Boxlegende war, hätte Lust. Bereits jetzt betreut er etliche Faustkämpfer in Leegebruch. "Um etwas Größeres aufzuziehen, fehlt aber eine passende Location."

Marco Schulze ist schon auf der Suche nach einer Halle, die mindestens 300 Quadratmeter hat. "Wir brauchen händeringend eine bezahlbare Nummer." Seinen eigenen Talenteschuppen (den er in Velten oder Hennigsdorf eröffnen will) hat der 42-Jährige schon vor Augen. "Ein richtiges Gym muss stinken. Nach Arbeit und nach Schweiß. Ein richtiges Gym ist kein moderner Aerobicraum, wo der Sandsack über hellem Laminat hängt. Das muss schon ein bisschen verrucht sein, mit Plakaten an den Wänden und Musik aus den Boxen. Nur damit kommt das richtige Feeling auf. Boxen ist halt Boxen."

Trainer hätte Schulze übrigens "schon am Start", wie er es sagt. Selbst ein Engagement von Torsten Schmitz sei nicht ausgeschlossen. Der mehrfache DDR-Meister und Deutsche Meister von 1991 trainierte einst Regina Halmich und stand auch bei "Schulle" in der Ecke. "Er erklärte sich bereit, das Chefcoaching zu übernehmen." Schulze selbst will sich weiterbilden, um den Anforderungen gewachsen zu sein. Als Lehrmeister fällt ihm sofort Dirk Dzemski ein, den er von seiner Zeit beim Magdeburger SES-Boxstall kennt.