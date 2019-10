Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Wer die St. Gotthardtkirche, das älteste Gotteshaus Brandenburgs, das aus dem 12. Jahrhundert stammt, besuchen möchte, hat dazu 365 Tage im Jahr Gelegenheit. Möglich machen das eine Vielzahl ehrenamtlicher "Kirchenwächterinnen" und "Kirchenwächter", die dafür sorgen, dass die regelmäßigen, täglichen Öffnungszeiten der Kirche aufrechterhalten werden können. Ohne sie würden rund 15.000 Besucher jährlich vor verschlossener Tür stehen. "Es ist wichtig, dass Gotteshäuser offen sind – und das nicht nur am Sonntag", so eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in der "Offenen St. Gotthardtkirche" voller Überzeugung.

Trotz aller Liebe zum Ehrenamt freuen sich die Kirchenwächter stets über neue Gesichter, die die Kirchengemeinde verstärken. Deshalb ruft die Gemeinde nun auf: "Werden auch Sie Kirchenwächter und Ansprechpartner für Besucher. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen, ist oft sehr interessant und bereichert beide Seiten."

Dabei ist es erst einmal ganz egal, wie viel Zeit aufgebracht werden kann. Jeder Dienst hilft – von zwei Stunden in der Woche bis zu einmal im Monat. Zudem ist es nicht nötig, Kirchenmitglied zu sein. Jeder Interessent wird mit einer Einführung in die Sehenswürdigkeiten der Kirche und die praktischen Dinge in den Dienst eingewiesen.

Wer Interesse an diesem besonderen Ehrenamt hat, kann sich im Gemeindebüro St. Gotthardt unter Tel. 03381/522062 von Mo.-Do. 9-12 Uh melden.

Eine Führung für potentielle Kirchenwächter und neugierige Brandenburger findet zudem am Samstag, 26. Oktober, um 11.30 Uhr in der St. Gotthardtkirche mit Pfarrer Mosch statt.