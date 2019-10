dpa

Michendorf (dpa) Nach einem stundenlangen Einsatz mit Spezialkräften auf dem Rastplatz Michendorf Süd in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei die Identität des mutmaßlichen Täters geklärt.

Bei dem bewaffneten Mann handele sich um einen 23-Jährigen, der der Polizei nicht bekannt sei, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zunächst war die Polizei davon ausgegangen, dass es sich um einen 22-Jährigen handelt. Das Motiv sei weiter unklar. Eine politische Motivation schließe man aber nach bisherigen Erkenntnissen aus, sagte sie Sprecherin.

Spezialkräfte der Polizei hatten den Deutschen bei dem Einsatz im Landkreis Potsdam-Mittelmark an der Autobahn 10 angeschossen, um ihn zu überwältigen. Laut Polizei hatte er mit einer Waffe auf die Beamten gezielt und gedroht, Sprengstoff einzusetzen. Nach eigenen Aussagen wollte er viele Menschen töten und sich in die Luft sprengen oder durch Polizeibeamte töten lassen, sollten sich die Beamten nähern. Zudem soll er einen Diensthund mit einem Messer verletzt haben. Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte ihn erst in den frühen Morgenstunden überwältigen.

Er kam nach dem Einsatz ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Den Angaben nach befindet er sich noch in der Klinik und konnte bisher nicht vernommen werden.

Die Waffe des Mannes stellte sich laut Polizei später als Imitat heraus, auch Sprengstoff wurde demnach nicht entdeckt.