Anja Hamm

Hennigsdorf (OGA) Ein per Haftbefehl gesuchter Mitarbeiter von Bombardier ist am Dienstag an seinem Arbeitsplatz im Hennigsdorfer Werk von Polizeibeamten festgenommen worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vollstreckt. Demnach hatte der Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine 60-tägige Haftstrafe anzutreten oder 1800 Euro als Ersatzfreiheitsstrafe zu zahlen.

Der 40-Jährige konnte die Summe nicht selbst begleichen, stattdessen zahlte sie ein Familienangehöriger, wie die Polizei mitteilte. Somit wurde der Bombardier-Mitarbeiter wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Der bestehende Haftbefehl gegen den Mann war am Dienstagvormittag bei einem Durchsuchungseinsatz der Berliner Polizei bekannt geworden.