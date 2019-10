Matthias Haack

Rheinsberg (moz) Geschockt zeigten sich die Beteiligten einen Unfalls, der sich am vorigen Sonntag auf dem Rheinsberger See abspielte. 30 Zentimeter fehlten, dann wäre es beim Zusammenstoß von Ruder- und Sportboot nicht nur bei Materialschaden geblieben. Es "hätte auch ganz schlimm enden können", schließt Jens-Uwe Müller lebensgefährliche Verletzungen nicht aus. Der Vorsitzende des Rheinsberger Rudervereins (RRV) war als einer der ersten Helfer vor ort, weil er zufällig mit einem Boot auf dem Gewässer unterwegs war.

Im Nordzipfel des Rheinsberger Sees zieht einer der routiniertesten Ruderer des Vereins seine Bahn. Training bei strahlendem Sonnenschein. 14 Uhr. Er steuert rückwärts sitzend auf den Schlabornkanal zu. Plötzlich wird der rote Renn-Einer von der Seite gerammt. Müller: "Im letzten Moment warf sich unser Sportler Richtung Heck und verhinderte, dass das Motorboot auf den Sitzbereich traf. Kurz vor dem Mannschaftsraum (Anm.d.Red.: So wird der breite Bereich zwischen Bug und Heck genannt) wurde der Einer durchtrennt. Unser Ruderer ging unter, aber er blieb unverletzt." Wer der Verunfallte namentlich ist, wollte der Vereinschef nicht sagen.

Nach Aussage des Bootsführers habe ihn die Sonne geblendet, so fasste der RRV-Chef die Aussagen bei der herbeigerufenen Polizei zusammen. Nachvollziehbar, sagt Jens-Uwe Müller. "Der See war am Sonntag wirklich glatt." Dennoch wird der Führer des motorisierten Bootes sich verantworten müssen. Die Polizei nahm den Vorgang auf. Etwa 5 000 Euro Sachschaden sind allein beim Renn-Einer entstanden. Hinzu kommen die Aufprallfolgen beim Sportboot. Wegen einer offenbar fehlenden Versicherung muss der Verursacher für den Schaden aus eigenem Portmonee aufkommen.

Für den RRV ist dieser Unfall zwar der bisherige Tiefpunkt, aber "leider kein Einzelfall", bedauert Müller eine erschreckende Entwicklung. "Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass sich die Sportbootfahrer und auch die Berufsschifffahrt immer rücksichtsloser und aggressiver gegenüber den Wassersportlern verhalten." Er befreit die Bootsführer auf den Charterschiffen nicht gänzlich von seiner Kritik, aber "die entschuldigen sich, wenn sie wirklich zu schnell an uns vorbeifahren. Andere freuen sich, wenn sie unseren Kahn durch ihre Welle mit Wasser vollschippen." Mehr noch: "Es gibt sogar welche, die zücken das Handy und filmen das."

Es werde selbst im Kanal mit hoher Geschwindigkeit gefahren, obwohl "man sieht, dass dort Kinder im Rennboot trainieren". Dabei beträgt die Höchstgeschwindigkeit acht Kilometer pro Stunde. Jens-Uwe Müller weiter: Unser Appell nach mehr Rücksicht geht vor allem an die Fahrer von B-Linern und den kraftvollen Booten mit acht oder mehr Zylindern. Unser Wunsch ist es, dass sich alle so auf dem Wasser verhalten, dass es für alle eine Erholung ist."