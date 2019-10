René Wernitz

Havelland (MOZ) Herzlich willkommen am Arbeitsplatz! - Elf Absolventen der in Oranienburg ansässigen Polizeihochschule haben zum 1. Oktober ihren Dienst im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Havelland angetreten. Das verheißt frisches Blut und dringend benötigte Verstärkung. Denn im PI-Bereich waren zum 1. Januar dieses Jahres 21 Stellen unbesetzt.

So geht es aus der im Mai getätigten Antwort des Innenministers auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Björn Lakenmacher hervor. Der unlängst wiedergewählte Politiker ist ein Kriminalbeamter und hatte freilich den gesamten Polizeiapparat im Blick. Das Havelland ist ein Teil des Ganzen.

Die PI mit Sitz und Revierwache in Falkensee sowie zwei weiteren Wachen in Nauen und der Kreisstadt Rathenow gehört zur übergeordneten Polizeidirektion (PD) West, die in Brandenburg an der Havel ansässig ist. Insgesamt konnten hier zum 1. Oktober 52 Absolventen begrüßt werden, die sodann auf die PI aufgeteilt wurden. Wie aus den Angaben von (Noch-)Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) deutlich wird, lag in dieser PD der Personalbestand von 1.421 Beamten zu Jahresbeginn deutlich unter dem Stellensoll von 1.495. Die Personallücke betrug demnach 74 Leute.

Innerhalb der PI Havelland war die Differenz zwischen Soll und Ist im Falkenseer Revier mit 19 am höchsten, in Nauen (1) und Rathenow (2) vergleichsweise gering.

Auch die Frischlinge im Havelland dürften alsbald erleben, dass auch sie wohl nur Tropfen auf einem überhitzten Personalstein sind. Denn der Innenminister prognostizierte für die PD West, dass insgesamt 70 Polizisten in diesem Jahr aus Altersgründen abgehen werden. Alle abzusehenden Abgänge bis 2025 summieren sich auf 424.

Je älter Beamte sind, um so anfälliger sind sie für Krankheiten. Die über 60-Jährigen ragen in der Antwort auf die Kleine Anfrage mit 65 Krankentagen hervor. Der Innenminister listete hierbei allein für das Jahr 2018 auf.

Der durchschnittliche Krankenstand sinkt, je jünger die Polizisten sind: Die unter 30-Jährigen, denen auch Frischlinge von der Polizeihochschule zuzurechnen sind, kamen 2018 auf 19 Krankentage. In der nächsten Gruppe, also 30- bis unter 40-Jährige, betrug der Krankenstand 22 Tage. Bei den 40- bis unter 50-Jährigen waren es 34 Tage, und bei den 50- bis unter 60-Jährigen belief sich der Wert auf 47 Tage. Übrigens ist letztere die mit Abstand größte Beamtengruppe innerhalb der Polizeidirektion West.

In der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes war der Krankenstand mit 45 Tagen pro Polizist am höchsten, es folgen der gehobene Dienst mit 32 Tagen und der höhere Dienst mit 22 Tagen.