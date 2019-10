MOZ

Heinersdorf (MOZ) Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Steinhöfel gekommen. Ein 67-jähriger Mann fuhr mit seinem VW gegen 15.30 Uhr die Frankfurter Chaussee entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle, meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch. Die B 5 blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.