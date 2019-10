Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Rund 100 Stände und Fahrgeschäfte werden ab dem 31. Oktober wieder zigtausende Besucher nach Neuruppin locken. Beim 364. Martinimarkt, der in diesem Jahr wegen des Reformationstags ausnahmsweise einen Tag länger in der Stadt ist, sind dann Trubel, Parkplatzmangel und jede Menge Möglichkeiten, Geld auszugeben, an der Tagesordnung.

Als absoluten Höhepunkt im Wortsinn kündigt Christian Ringleb vom Stadtmarketing, das den Martinimarkt organisiert, den View Tower an. Dieser fährt eine geschlossene Aussichtsplattform, die 60 Personen fasst, in eine Höhe von knapp 80 Metern. Nicht nur dem Riesenrad, sondern sogar den Kirchturmspitzen können Besucher von dort aus aufs Dach schauen. Dann ist da noch ein Fahrgeschäft, das mit seiner Mischung aus Geister- und Achterbahn einmalig sein soll, der "Speed Wave"-Wellenflieger, das, wie Ringleb sagt, "schnellste Karussell Europas" und viele andere Attraktionen. Doch auch altbekannte Angebote wie die Berliner Rutsche, das Riesenrad "Star of Berlin" oder Autoscooter werden die Besucher auf dem Festgelände entdecken.

Kostenloser Shuttleservice

Nachdem das Angebot im vergangenen Jahr gut angenommen worden ist, wird es erneut den Shuttleservice geben. Dieser fährt freitags, sonnabends und sonntags kostenlos alle 30 Minuten von den großen Parkplätzen am Oberstufenzentrum an der Alt Rupppiner Allee sowie am Einkaufszentrum Reiz ab. Wie schon im Vorjahr wird die Berliner Rutsche wieder auf der Karl-Marx-Straße aufgestellt, wodurch die Präsidentenstraße etwas mehr zur Ruhezone wird, die auch Parkplätze für Anwohner bereithält.

Musikalisch wird den Besuchern eine große Bandbreite geboten. Neben Größen wie dem "Partykanzler" Martin Martini, "Stella Rockt!" oder dem kanadischen Folk-Pop-Multiinstrumentalisten Adam Wendler treten im Festzelt auf dem Braschplatz auch regionale Entertainer wie Herr O., DJ Heinz Hugo, "Planlos" – die Nachwuchsband der Jugendkunstschule, die "Jokerband" – die Gewinner des Fontane-Song-Contests, und der Neuruppiner Carnevals Club (NCC) auf.

Abwechslung beim Essen

Auch beim Essen wird ein Ausgleich zwischen tradierten und neuen Optionen gesucht. Erstmals gibt es so in diesem Jahr Flammlachs und den Waffel King. Letzterer bietet aufgeblasene Waffeln an, die dann mit einer Spritztüte mit allerlei verschiedenen Dingen gefüllt werden können: von Rafaello über Kinderschokolade bis zu Erdbeeren. Birnenpunsch und Rauchwurst hingegen gibt es in diesem Jahr nicht (wir berichteten). Dass die Vergabepraxis vor drei Jahren geändert wurde, liegt laut Inkom-Chef Axel Leben daran, dass sich in der Vergangenheit ein Unternehmen in den Markt hineinklagen wollte, da es aufgrund des bis dahin üblichen Kriteriums "bekannt und bewährt" niemals einen Platz bekommen könnte.

Ohnehin sei es aber deutschlandweit inzwischen üblich, bei derartig großen Veranstaltungen das Prozedere nahezu wie bei einer klassischen Ausschreibung anzugehen. "Der Aufwand wird immer größer", so Leben. "Allein die Organisation des Festes verursacht inzwischen einen sechsstelligen Betrag."