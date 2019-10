MOZ

Hohengüstow (MOZ) Autodiebstahlverhindert

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam ein Bulgare in eine Autowerkstatt in Hohengüstow in der Prenzlauer Straße. Dort stand sein Pkw, der nach einem Defekt auf der Autobahn 11 zur Reparatur abgeschleppt abgeschleppt worden war. Ohne Nachfrage oder Rücksprache mit Werkstattmitarbeitern setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr damit in Richtung Gramzow davon. Allerdings qualmte es dabei mächtig. wenige Stunden später gegen 20 Uhr kehrte der Mann dann auf das Werkstattgelände zurück, setzte sich in einen dort stehenden Pkw Trabant und versuchte diesen zu starten. Das sahen Mitarbeiter der Werkstatt und hinderten den 23-Jährigen nicht nur am Wegfahren sondern hielten ihn auch fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den jungen Bulgaren in Gewahrsam, klärten seine Identität zweifelsfrei und dann das weitere Vorgehen nach dieser Tat. Danach wurde der Mann entlassen.