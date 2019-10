MOZ

Erkner (MOZ) Ein Mitarbeiter eines Discounters in der Friedrichstraße in Erkner hat am Dienstagnachmittag einen verdächtigen Kunden bemerkt. Der Mann steckte Waren in seine Tasche und wollte den Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen, meldete die Polizeidirektion Ost am Mittwoch.

Als sich der Mitarbeiter dem Täter in den Weg stellte, stieß dieser ihn weg und flüchtete. Der Supermarktangestellte alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden den 30-jährigen Täter schließlich aufgrund der guten Personenbeschreibung. Er hatte sich in einem Gebüsch versteckt und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.