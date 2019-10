Eva Loth

Reetz Zwischen Wiesenburg und Reetz müssen Autofahrer derzeit etwas mehr Zeit einplanen. Im Zuge des Ausbaus der B 246 durch den Landesbetrieb Straßenwesen werden am Straßenrand Bäume gefällt, um die Fahrbahn von 6,50 Meter auf 8 Meter ausbauen und einen 2,50 Meter breiten straßenbegleitenden Radweg errichten zu können. Dazu muss die Bundesstraße kurzzeitig immer wieder voll gesperrt werden, bis alles von der Straße geräumt ist. Das heißt also, nicht auf den letzten Drücker losfahren sondern die Situation im voraus bedenken. Während die folgenden Maßnahmen zum größten Teil unter halbseitiger Sperrung stattfinden, ist es für einzelne Bauphasen erforderlich, die Fahrbahn unter Vollsperrung herzustellen, dabei erfolgt die Verkehrsfüh­rung entweder wechselseitig über den fertiggestellten Radweg als unmittelbare Umfah­rung der Arbeitsstelle oder wechselseitig über die vorhandene Altfahrbahn der B 246 am Ortseingang Reetzerhütten. Die Herstellung der Asphaltdeckschicht und der Markierun­gen kann nur unter Umleitung des Durchgangsverkehrs der B 246 im Zeitraum der Sommerferien 2020 ausgeführt werden. Die Verkehrsumleitung erfolgt dann in beiden Richtungen von Loburg (Sachsen-Anhalt) über die L55 (SA), L52 – L93 (BB) – Ziesar – B107 – Görzke – Wiesenburg bzw. umgekehrt. Böleibt der Landesbetrieb im vorgesehenen Zeitplan, werden die Baumaßnahmen Ende Oktober 2020 abgeschlos­sen sein. Foto: E. Loth