Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Am 27. Oktober um 17 Uhr beginnt in der Falkenhagener Kirche ein Konzert des Kammerchores Falkensee. Und es wird ein besonderes Konzert. Denn der Chor feiert seinen 25. Geburtstag. Zu Gehör kommen aus diesem Anlass geistliche und weltiche Werke vom Barock bis zur Neuzeit, so dass Zuhörern ein Querschnitt aus dem Repertoire des geboten wird. Im Laufe der Zeit hat sich der Chor mehr als 250 Stücken von rund 100 Komponisten gewidmet. Begleitet wird der Chor bei einigen Stücken von der Berliner Pianistin Annette Wizisla und auch weiteren Jazzmusikern.

Der Kammerchor Falkensee wurde im Januar 1994 als a-capella-Chor gegründet. Das erste Konzert gaben die damals zwölf sangesfreudigen Mitglieder am 6. November 1994. Von den Gründungsmitgliedern singen heute noch fünf aktiv mit. Insgesamt hat der Chor derzeit 26 Mitglieder.

Von Beginn an oblag die Leitung des Chores Hans-Martin Petzold aus Charlottenburg, der viel Chorerfahrung mitbrachte und den Kammerchor voller Leidenschaft bis zu seinem Tod im Jahr 2010 führte. Der Chor profilierte sich in dieser Zeit als anspruchsvolles Laienensemble, das in Falkensee und Berlin einen guten Ruf erlangte. 2011 übernahm Jens Hofereiter aus Kladow die Leitung des Chores. Der ehemalige Thomaner ist studierter Chor- und Orchesterdirigent und prägt seitdem die Entwicklung des Kammerchores.

Seitdem baute der Chor sein Repertoire noch weiter aus. So standen in den letzten Jahren z.B. Beethovens Chorfantasie, Opernauszüge von Christoph Willibald Gluck, eine Messe von Antonin Dvorak sowie Werke moderner englischer und amerikanischer Komponisten, wie Bob Chilcott und Aaron Copland, auf dem Programm. Daneben pflegt der Chor weiterhin sein traditionelles Repertoire. Im April 2017 bildete ein Konzert mit Bibeltextvertonungen aus verschiedenen Epochen den Abschluss der Falkenseer Musiktage. Große Begeisterung beim Publikum rief auch ein Konzert mit Volksliedern im Frühjahr 2018 hervor.

Das Jubiläumskonzert am 27. Oktober findet unter der Leitung von Jens Hofereiter wieder am Ort des allerersten Konzerts, der Evangelischen Kirche Falkenhagen, statt. Zur evangelischen Gemeinde hat der Chor eine enge Beziehung, da er für seine wöchentlichen Proben seit vielen Jahren den Gemeindesaal nutzen darf. In der Kirche finden regelmäßig Konzerte des Chores statt. Weitere Infos zum Kammerchor gibt es im Internet auf https://kammerchorfalkensee.wordpress.com