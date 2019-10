Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Am vergangenen Sonntag versammelten sich 607 Läufer und Walker am Fuß der Bad Belziger Burg Eisenhardt, um bei hervorragenden Bedingungen den 42. Burgenlauf zu bewältigen. Da war im Starterfeld noch Luft nach oben, meinen die Organisatoren vom SV Päd.Med.& Co., dafür gab es zu ihrer Freude wesentlich mehr Unterstützung von den Fans und Anwohnern an der Strecke. Die Aktiven kamen so bei ihren Anstrengungen immer wieder in dem Genuss lautstarker Anfeuerung.

Im Gegensatz zu den Vorjahren haben die Veranstalter einige Veränderungen vorgenommen, um diesen Breitensporthöhepunkt des Hohen Flämings noch attraktiver zu gestalten. Da bei einigen Distanzen eine neue Streckenführung eingeführt wurde, verzichtete man auf den Startplatz am Markt, sondern blieb an der Burg, wo sowieso alle Fäden zusammen laufen. Die Aktiven über 25- und 8-Kilometer mussten ein wenig mehr laufen. Dieser Umstand fiel erst beim Testlauf eine Woche zuvor auf, eine kurzfristige Korrektur war nicht möglich. Doch bei der 43. Auflage im kommenden Jahr versprechen die Organisatoren eine korrekte Angabe.

Doch nicht nur Streckenverläufe erfuhren eine Veränderung, das Team vom SV Päd.Med.& Co debütierte in diesem Jahr mit der 3,3-Kilometerdistanz. Sie sollte die Lücke vom Kinderlauf zu den 8-Kilometern schließen, um dem etwas älteren Laufnachwuchs eine ansprechende Herausforderung anzubieten. Manch 12-Jähriger fühlt sich vom Kidslauf über 1,5 Kilometer unterfordert, waren die 8-Kilometer aber zu viel. 31 Mädchen und Jungen nahmen das Angebot sehr gern wahr. Erster Sieger war Philip Cierpinski vom VfL Brandenburg in 13:04 Minuten, knapp eine halbe Minute später kam der Brücker Moritz Grieger (13:37) ins Ziel. Bei den Mädchen lief sich Mieke Kriegel aus Berlin in 18:14 Minuten in das Geschichtsbuch des Burgenlaufs ein, als erste weibliche Siegerin über diese Strecke.

Beim Kidslauf war der Andrang mit 72 Aktiven größer. Dies freute die Organisatoren natürlich erst recht, da mit dienen Nachwuchsläufern die Zukunft dieser Veranstaltung - immerhin die zweitgrößte in der Kur- und Kreisstadt, nach dem Altstadtsommer - gewährleistet wird. Der Bad Belziger Steven Kirsch war bereits nach 5:10 Minuten wieder im Ziel. Bei den Mädchen trug Paulina Schneider aus Aschersleben (5:57) den Sieg davon. Aufgrund der verschiedenen Altersklassen gab es natürlich noch mehr Sieger und Siegerinnen. Für weitere Informationen einfach die Homepagebesuchen.

288 Aktive tummelten sich auf der 8-Kilometerstrecke (und etwas mehr). Schnellster Mann war Claudius Alert vom Verein Triathlon Potsdam, der nach 30:59 Minuten finishte. Bei den Frauen gewann unangefochten Teresa Wahl, die nach 34:17 Minuten den Zielstrich wieder überquerte.

120 Aktive standen bei der Königsdisziplin über 25 Kilometer am Start. Hier wartete auf die Sportler ebenfalls eine Neuerung. Da der Weg über den geschichtsträchtigen Hagelberg führt wurde eine Bergwertung eingeführt. Almut Dreßler von der LG Nord Berlin Ultrateam war nicht nur Erste auf dem Hagelberg, sie sicherte sich auch den Sieg in 1:50:42 Stunden.

Bei den Männern konnte der Bergwertungsgewinner seinen Vorsprung jedoch nicht ins Ziel retten. Enrico Wiessner vom FH Runners Berlin noch Erste auf dem Berg wurde in 1:42:01 Stunden Zweiter. Abgefangen wurde er noch auf der restlichen Strecke vom Potsdamer Eric Breitbarth, der nach 1:41:20 Stunden die Burg Eisenhardt erreichte. Gerade um den Hagelberg herum sorgten die Zuschauer für eine tolle Stimmung, die die Aktiven inspirierte, noch einmal alles zu geben.

Zum Burgenlauf gehören schon seit Jahren auch die Walker und Nordic Walker, die auf der 8-Kilometerstrecke Zuhause sind. Insgesamt schrieben sich 52 ind ie Starterliste ein, wobei hier die Frauen mit 32 Starterinnen eindeutig die Mehrheit bildeten.

Nun werten die Organisatoren des SV Päd.Med.& Co den 42. Burgenlauf gründlich aus, um im kommenden Jahr den Aktiven ein noch perfekteres Umfeld zu bieten, wenn am 11. Oktober 2020 der Startschuss zum 43. Burgenlauf fällt.