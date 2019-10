Frank Groneberg

Mixdorf (MOZ) Der Spielplatz Im Amselgrund in Mixdorf ist seit Mittwoch weiträumig abgesperrt. Rot-weiße Flatterbänder, angebracht von einem Mitarbeiter der Amtsverwaltung, zeigen deutlich an: Das Betreten des Areals ist untersagt. Weil Gefahr besteht für die Gesundheit von Menschen und Tieren. Mindestens für die Gesundheit. Denn noch kann niemand genau sagen, wie gefährlich die Substanz ist, die bislang unbekannte Täter an den Spielgeräten, im Buddelsand, auf den Sitzbänken und an den Blumenkübeln ausgebracht haben. Eine grünliche, gelartige Flüssigkeit. Vielleicht handelt es sich um eine völlig harmlose Substanz. Vielleicht aber handelt es sich auch um etwas Gefährliches, um etwas Giftiges. Die Kriminalpolizei ermittelt jedenfalls und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Hund hat Vergiftungssymptome

Was war passiert? Am Dienstagnachmittag ist eine Anwohnerin aus der näheren Umgebung wie so oft mit ihrem Hund im Bereich des Spielplatzes spazieren gegangen. Nach der Rückkehr bemerkte die Frau zu Hause, dass ihr Hund sich sehr auffällig benahm, Anzeichen einer Erkrankung zeigte. Sie fuhr mit ihm zum Tierarzt, ließ ihn untersuchen. Diagnose des Tierarztes: Der Hund hat Vergiftungserscheinungen.

Die Besitzerin des Tieres begab sich auf die Suche nach Dingen, welche die Vergiftung verursacht haben könnten. Auf dem Spielplatz wurde sie dann fündig: Sie entdeckte die erwähnte Substanz und informierte das Ordnungsamt Schlaubetal über ihre Entdeckung. Das Amt wiederum verständigte sofort die Polizei.

Noch am frühen Dienstagabend rückten Einsatzkräfte der Schutzpolizei, der Kriminalpolizei und der Freiwilligen Feuerwehr aus. Sie sperrten den Spielplatz vorübergehend ab, begannen mit ihren Ermittlungen. "Die Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Proben der Substanz, um diese einer weiteren Untersuchung zuführen zu können", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Feuerwehrleute reinigten anschließend die Spielgeräte und alle anderen Gegenstände. Am späten Abend wurde der Spielplatz von der Polizei freigegeben.

Kripo ist am Abend vor Ort

Am Mittwochmorgen entschied Amtsdirektor Matthias Vogel: Der Spielplatz wird gesperrt. Und das bleibt er solange, "bis die Kriminaltechnik zweifelsfrei geklärt hat, um welche Substanz es sich handelt", betonte er. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Unwohlsein des Hundes und dieser Substanz gibt, ist laut Polizei noch nicht geklärt.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat Dienstagvormittag oder an den Tagen davor Personen beobachtet, die sich auf dem Spielplatz auffällig verhielten oder an den Spielgeräten hantierten? Hinweise werden telefonisch unter 03361 5680, über die Internetwache der Polizei www.polizei.brandenburg.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.