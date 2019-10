Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei unbekannte Personen sind am Dienstag gegen 21 Uhr in Neuruppin bei einem Supermarkt an der Holländer Mühle in dessen Außenlager eingestiegen. Von den dort gelagerten Lebensmittelresten haben sie laut Polizeiangaben einige verzehrt und andere mitgenommen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden mit rund 300 Euro. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Beim sogenannten Containern passiert werden meist wegen Waren, die wegen abgelaufener Mindesthaltbarkeitsdaten, Druck- und Gammelstellen oder als Überschuss weggeworfen wurden eingesammelt. Viele der Lebensmittel sind ohne Qualitätseinbußen noch eine gewisse Zeit genießbar. Die Täter werden aber zumeist wegen Diebstahloder Hausfriedensbruch angezeigt.