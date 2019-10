Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Am 11.11. zum Auftakt der Karnevalszeit ist es in Fehrbellin meist etwas ruhiger, obwohl es dort den sehr aktiven Fehrbelliner Karnevalsklub (FKK) gibt. Der lässt es diesmal fünf Tage später, aber dafür mit einer Mottoparty richtig krachen. Für Sonnabend, 16. November, 20 Uhr, wird in den Saal der Rhinmilch eingeladen. Jeder Gast ist mit Verkleidung oder als Karnevalmuffel ohne buntes Outfit gerne gesehen, wenn die FKK-Stars unter dem Motto "Kopieren geht über Studieren" auf der Bühne diesmal bekannte Rock- und Pop-Titel sowie Schlager zum Besten geben. "Originaltitel nicht akkurat kopiert, sondern eigenwillig interpretiert!", heißt es in der Einladung.

Ganz ohne Karneval wird es aber nicht gehen. Das Prinzenpaar 2019 wird sich bei dieser Gelegenheit verabschieden, und das neue Traumpaar stellt sich vor. Ortsvorsteher Jürgen Sternbeck (CDU) übergibt zudem den Rathausschlüssel an die Jecken, die das "Bürgeramt für Stimmung und Witzigkeit" übernehmen wollen. Neben den FKK-Stars wird auch ein DJ für tanzbare Musik sorgen. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Elektro Sternbeck, Berliner Straße 21. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 11 Uhr.