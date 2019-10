An der Anschlussstelle Neuruppin wird ebenfalls die Zu- und Abfahrt in beziehungsweise aus Richtung Berlin erneuert. Der Verkehr wird dann nach Neuruppin Süd geleitet. © Foto: Havellandautobahn GmbH

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen wieder auf Behinderungen durch den Ausbau der Autobahn 24 einstellen. Am Montag, 21. Oktober, werden in Fehrbellin die Autobahnzufahrt und die -abfahrt in und aus Richtung Berlin gesperrt. Bis zum 6. Dezember soll dort gearbeitet werden. Autofahrer müssen dann die Anschlussstelle Neuruppin Süd nutzen. Am 4. November beginnen auch die Arbeiten an der Anschlussstelle Neuruppin. Dort werden bis zum 20. Dezember ebenfalls die Zu- und Abfahrt in und aus Richtung Berlin erneuert. Die offizielle Umleitung zur Anschlussstelle Neuruppin Süd wird über die B 167, Lüchfeld und Manker führen.

Von Freitag, 25. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 28. Oktober, 5 Uhr, wird der komplette Autobahnverkehr noch einmal über die Landstraßen fließen. In dieser Zeit ist die A 24 in Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin Süd und in Richtung Hamburg zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin voll gesperrt. Grund dafür ist der Abriss der alten Autobahnbrücke zwischen Neuruppin und Dabergotz. Der Verkehr auf der B 167 wird da schon über das neue Bauwerk fließen. Autos aus Richtung Hamburg werden in Herzsprung von der A 24 nach Kyritz und von dort über Bückwitz und Manker nach Neuruppin Süd geleitet. Aus Richtung Berlin fahren Autos in Neuruppin Süd ab und in Neuruppin wieder auf.