Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) Sie erwarten von Ihrem Wohnort mehr, als nur dort zu schlafen und zu essen? Sie wollen sich hier wohlfühlen? Die Gemeinde Birkenwerder überzeugt mit viel Grün, einem aktiven Sport- und Nachbarschaftsleben sowie schnellen Anbindungen nach Berlin und ins Brandenburger Land.

Doch wie zufrieden sind Sie mit Birkenwerder? Diese Frage interessiert den Oranienburger Generalanzeiger, der heute die groß angelegte Umfrage unter dem Titel "Wohlfühlen in Birkenwerder" startet. Auch Bürgermeister Stephan Zimniok findet die Aktion gut: "Ich möchte jede Gelegenheit nutzen, um zu erfahren, wie es den Einwohnern in Birkenwerder geht, wo Zufriedenheit herrscht und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Außerdem ist die Aktion für mich eine Möglichkeit, Feedback für die Arbeit unserer Verwaltung zu bekommen und ein breites Meinungsbild der Einwohner von Birkenwerder einzuholen."

Bewerten Sie Ihr unmittelbares Lebensumfeld in unserer Umfrage. Auf dem Coupon sind elf Themenfelder aufgelistet, die Sie mit Schulnoten von 1 bis 6 bewerten können. Schicken Sie den Coupon bis zum 9. November zurück. In unserer großen redaktionellen Serie, die am 9. November beginnt, werten wir die Ergebnisse aus.

Die Umfrage kann auch online beantwortet werden unter: www.moz.de/meinung/umfragen/