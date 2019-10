Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Hauptgewinn ist diesmal ein Auto. Ein Mercedes der A-Klasse steht vier Wochen lang zur freien Verfügung. Auf mehr als 130 weitere Preise dürfen sich alle, die einen Adventskalender des Lions Club Oranienburg erstehen, freuen. Zu gewinnen gibt es wieder Sachpreise und Gutscheine. Die Losnummern zu den 24 Türchen werden am 30. November unter notarieller Aufsicht gezogen.

Die siebte Auflage des Lions Club Adventskalenders ist ab 25. Oktober für fünf Euro erhältlich. Die Preise haben wieder Spender und beteiligte Firmen zur Verfügung gestellt, sagte Dirk Henke vom Lions Club. Von der Bäckerei Plentz wird es diesmal den neu kreierten Fontane-Stollen mit Birne und Fontane-Konterfei aus Marzipan geben, kündigte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz an.

Wie in den Vorjahren soll der Erlös aus dem Verkauf gespendet werden. Wohin die Summe geht, stehe aber noch nicht fest, sagte Oranienburgs neuer Lions-Präsident Stefan Müller. Im vergangenen Jahr gingen 4000 Euro Erlös an die gemeinnützige Spenderdatei DKMS. In diesem Jahr dürfte der Erlös noch wachsen, weil die Auflage der Kalender um 500 Stück auf insgesamt 2 500 Exemplare erhöht wird. Fast alle Kalender seien im Vorjahr verkauft worden, sagt Marion Stein-Wilde.

Zu haben sind die Kalender ab dem 25. Oktober in den Oranienburger Filialen der Bäckerei Plentz, in der Tourist-Info am Schlossplatz, im Blumenpavillion Cornelia Leymann an der Kurt-Schumacher-Straße, in der Schlossparfümerie, im Hammer Fachmarkt und im Buchladen des Lions Clubs an der Sachsenhausener Straße. Dort werden auch die Gewinne abzuholen sein, sagte Dirk Henke.