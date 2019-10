Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In einem Gebüsch am Neuruppiner Jasminweg im Lindenzentrum hat eine Frau am Dienstagnachmittag mehrere Briefe gefunden. Bei näherem Hinsehen erkannte sie, dass die Post zu umliegenden Nachbarn gehören. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Briefe durch unbekannte Täter aus den Briefkästen gestohlen und später geöffnet. Es wurde unter anderem eine EC-Karte erbeutet, diese wurde jedoch umgehend gesperrt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.