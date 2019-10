Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mitte 2020 soll es fertig sein: Für das neue Straßenverkehrsamt des Landkreises ist am Mittwoch Richtfest gefeiert worden. Im Gewerbegebiet Strausberg-Nord investiert der Landkreis insgesamt 6,5 Millionen Euro auf einem 7000 Quadratmeter großen Grundstück in 1400 Quadratmeter neue Bürofläche und – für die Bürger nicht ganz nebensächlich – in 100 neue Stellflächen. Das Amt liegt in der Straße Am Biotop neben dem im vorigen Jahr bezogenen Eigenbetrieb Rettungswesen und in fußläufiger Entfernung vom S-Bahnhof Straus­berg-Nord. Zum Richtfest konnte die Fachdienstleiterin Hochbau, Karola Hundertmark, Landrat Gernot Schmidt (SPD) und Bürgermeisterin Elke Stadeler begrüßen.