Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Weihnachtskonzerte sind für jeden Chor ein Höhepunkt. Für den Kammerchor Leo Wistuba bedeutet das, derzeit mit ihrem Chorleiter Andreas Wiedermann, viele Stunden in das Einüben des neuen Programms zu investieren. Die derzeitigen Vorbereitungen haben daneben aber noch eine besondere Note: Es sind die letzten Konzerte unter Leitung des Berliners. Wiedermann wird die musikalische Chorleitung nach 15 Jahren abgeben. Sein Umzug nach Königs Wusterhausen, wodurch sich der Weg nach Hennigsdorf enorm verlängern würde, hat laut Chorsprecherin Anke Plötz den Ausschlag dafür gegeben.

"Eine gute Ära geht seinem Ende entgegen, eine neue wird beginnen", heißt es in der Pressemitteilung des Chores. Die Weichen für eine erfolgreiche Weiterarbeit sind längst gestellt. Laut Plötz hatten sich auf die Ausschreibung fünf Interessenten gemeldet, vier davon wurden zu Gespräch und Probedirigat eingeladen. Bei der geheimen Wahl stellte ein Mann die Konkurrenz mit einem laut Plötz grandiosen Ergebnis ins Abseits: Tilmann Albrecht. Der aus Potsdam stammende 28-Jährige, der einen dezenten, modischen Backenbart trägt, hat neben einem Lehramtsabschluss für Musik und Geografie auch Cembalo studiert und kann bereits auf Erfahrung als Chorleiter bei mehreren Berliner Klangkörpern verweisen und konzertierte bereits in Chile und Finnland. Derzeit belegt Albrecht neben seiner Arbeit einen Masterstudiengang im Fach Historische Tasteninstrumente an der Universität der Künste.

Mit dem Hennigsdorfer Kammerchor übernimmt Tilmann Albrecht einen Klangkörper, der seit über einem halben Jahrhundert für musikalische Professionalität steht. "Die hohe musikalische Qualität des Chores verspricht eine Aufgabe, die mir liegt und Spaß machen wird", ist sich Albrecht sicher.