Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Für Fahrradfahrer soll es einfacher werden in Beeskow. Das Rad sei schon immer ein beliebtes Verkehrsmittel in Beeskow. Man müsse die Bedingungen für Radfahrer besser machen, wenn man in der Innenstadt weniger Kraftfahrzeuge haben will. Unter anderen deshalb, so Bürgermeister Frank Steffen in der Einwohnerversammlung im Familienzentrum im Kiefernweg, lasse die Verwaltung des bestehende Verkehrskonzept in der Innenstadt derzeit von Fachleuten prüfen und überarbeiten. Er habe den Eindruck, dass vor allem der Durchgangsverkehr um den Markt herum zunehme. Das wolle man wieder ändern.

Verkehrsthemen, vor allem viele Einzelprobleme in der Storkower Straße, prägten dann auch den Abend. Mehr als 30 Anwohner waren ins Familienzentrum gekommen. Keine der drei vorherigen Veranstaltungen, die in wesentlich größeren Räumen stattfanden, war so gut besucht gewesen.

Sackgassen in der Innenstadt

Für die Eindämmung des Durchgangsverkehrs gab es aus den Zuhörerreihen gleich mehrere Vorschläge. Die Straßen zu Sackgassen mache, war einer. Andere Beeskower verstehen nicht, warum in der als innerörtliche Umgehung geltenden Ring- und Poststraße an vielen Stellen Tempo 30 gilt, es Verkehrsinseln und einen Fußgängerübergang gibt. Dadurch sei die Strecke als Umfahrung des Zentrums für Autofahrer nicht mehr attraktiv, mit 30 komme man auch gut durch die historischen Pflasterstraßen und die Strecke sei kürzer.

Einen Fußgängerüberweg wünschen sich die Beeskower dagegen am Hauptfriedhof. Selbst Trauergesellschaften bei Beerdigungen, die es ja in jeder Woche gibt, hätten es oft schwer, vorm Parkplatz kommend über die Straße zum Friedhof zu gehen. Das Thema stehe seit Jahren, so der Bürgermeister, die Straßenverkehrsbehörde des Kreises habe entsprechende Anträge immer wieder abgelehnt, weil die Zahl der Fußgänger zu gering sei.

Handeln will Frank Steffen aber beim Thema Ortseinfahrt aus Richtung Storkow. Vor allem Anwohner des Stadtfeldes klagten, dass viele Kraftfahrer viel zu schnell in die Stadt hineinkommen. Seitdem die Schienen der stillgelegten Bahnlinie nach Lübben aus der Straßen genommen wurden, sei das zu beobachten. Der alte Bahnübergang habe als Bremse gedient. Der Bürgermeister will dort nun zunächst die Geschwindigkeitsanzeigetafel der Stadt montieren lassen, um genauere Zahlen zu erhalten. Außerdem hätte die Tafel mit den Ampelgesichtern schon eine gewisse Wirkung. Vorgeschlagen wurde zudem eine Versetzung des Ortseingangsschildes.

Bauland wird gesucht

Thema des Abends war zudem die Suche nach Wohnbaustandorten in der Stadt. Wie von den Stadtverordneten schon beschlossen, gab es auch im Familienzentrum die Anregung, die nach dem Abriss der Wohnblöcke im Kiefernweg freien Flächen in die Bebauungspläne einzubeziehen. Und die Beeskower machten deutlich, dass sie es kritisch sehen, wenn Waldflächen für den Wohnungsbau gerodet werden müssen. Bürgermeister Frank Steffen hatte zuvor erläutert, wie schwer es ist, geeignete Bauflächen auszuweisen. Er geht davon aus, dass man bis 2030 rund 250 Bauparzellen anbieten müsse, damit Beeskow seine Einwohnerzahl bei rund 8500 stabil halten kann. Bei dieser Größe könne die Stadt gut funktionieren.