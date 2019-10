Jürgen Liebezeit

Kremmen (MOZ) Eine Bestandsaufnahme zum Thema "Sicherheit und Freiheit in Deutschland" will die CDU Oberhavel bei ihrem 13. Kremmener Gespräch machen, das am 15. November im Spargelhof stattfindet.

Oberhavels CDU-Chef, der Sommerfelder Landtagsabgeordnete Frank Bommert, hat dazu als "profiliertesten Kenner der Materie" den früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen (CDU), eingeladen. Maaßen (Bild: dpa) ist vor gut einem Jahr in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Er hatte bezweifelt, dass es nach der Tötung eines Mannes am Rande eines Stadtfestes in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer gekommen sei. Die Äußerung löste eine Koalitionskrise aus. Seitdem provoziert Maaßen, der sich der ultrakonservativen WerteUnion angeschlossen hat, gerne seine eigene Partei. Der Jurist gilt als Kritiker der Flüchtlingspolitik unter Kanzlerin Angela Merkel.

Das politische Martinsgans-Essen am 15. November in Kremmen beginnt um 18.30 Uhr.