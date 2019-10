Th. Messerschmidt

Damsdorf/Groß Kreutz (MOZ) Noch einen Monat später als zuletzt geplant beginnen die Bauarbeiten an der L 86 zwischen Damsdorf und Groß Kreutz und somit die einhergehende Vollsperrung. Vier Kilometer der buckeligen Asphalt- und Betonpiste sollen erneuert werden und ein parallel verlaufender Radweg entstehen. "Baubeginn wird Mitte November sein", versichert Dezernatsleiter Frank Schmidt auf BRAWO-Nachfrage. Der Zuschlag soll letzte Woche erteilt worden sein. Das Auftragsvolumen liegt bei etwa 5,7 Mio. Euro, wobei der Bau des Radweges von der Europäischen Union gefördert wird, "da", laut Landesbetrieb Straßenwesen, "neben dem Gewinn an Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer auch die Emissionswerte – Senkung des CO2-Ausstoßes im Verkehr – reduziert werden können."

Was außer der Fahrbahn und dem Radweg zu vollbringen ist, wird vom Landesbetrieb wie folgt zusammengefasst: "Am Ortsausgang Damsdorf wird der vorhandene Fahrbahnteiler um eine Querungsmöglichkeit für die Radfahrer und die Beleuchtung ergänzt. In der Ortslage Neu Bochow erfolgen im Auftrag der Gemeinde Groß Kreutz der Neubau eines Gehweges, die einheitliche Befestigung von Zufahrten, die Anordnung von Fahrbahnteilern, die Herstellung eines Stellplatzes für Wertstoffbehälter sowie die Erneuerung der Beleuchtung." Da all das unter Vollsperrung geschieht – "auf Grund der geplanten Breiten der L 86 und unter Berücksichtigung des Arbeitsschutzes", gibt es folgende Alternativrouten: "Eine Umleitungsstrecke verläuft über den Triftweg und die Bochower Straße. Der Verkehr aus Richtung Süden (Damsdorf) wird an der Einmündung Bochower Straße – L 86 auf die Bochower Straße abgeleitet und über die Ortslage Bochow sowie den Triftweg zur B 1 geführt. Die Umleitung endet am Ortseingang von Groß Kreutz. Die zweite Umleitungsstrecke beginnt aus südlicher Richtung am Knotenpunkt L 86 / Damsdorfer Hauptstraße. Der Verkehr wird entlang der Kreisstraße K 6940 über Damsdorf, Trechwitz, Schenkenberg zur B 1 geführt. Die Umleitung endet an der B 1 in der Ortslage Groß Kreutz–Ausbau. Aus nördlicher Richtung erfolgt die Verkehrsführung entgegengesetzt." Und zwar bis April 2021, denn für das Projekt sind 18 Monate Bauzeit veranschlagt.