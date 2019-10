Brian Kehnscherper

Linow (MOZ) Linows Jugendfeuerwehr sichert den Fortbestand des Apfelbaumalleen-Projekts. An diesem Sonntag werden neue Bäume gepflanzt.

Ursprünglich hatte der Förderverein der Kita "Wiesenwichtel" das Projekt in Kooperation mit dem Naturpark Stechlin-Ruppiner Land ins Leben gerufen. Der Naturpark möchte damit den Fortbestand alter und seltener Apfelsorten sichern. Am 12. Mai 2005 wurden 30 Bäume auf einmal gepflanzt. Seitdem kamen Jahr für Jahr neue Bäume hinzu. Eine Woche nach dem Apfelfest in Menz wurde jährlich für jedes Kind, das neu in die Kita gekommen ist, ein neuer Baum gesetzt. Mittlerweile stehen 127 Gewächse an der Allee. Der Förderverein kümmerte sich um die Pflege der Pflanzen. Nachdem er sich im vergangenen Jahr aufgelöst hatte, war unklar, wie es mit dem Projekt weitergeht.

Die Kita trat an den Naturpark, weil sie die Pflege der Bäume allein nicht stemmen konnte. Der Naturpark trat wiederum an Enrico Lemm heran, der nicht nur ehrenamtlich für den Park tätig, sondern auch Jugendwart der Linower Feuerwehr ist. "Wir haben aus dem ganzen ein Projekt der Jugendfeuerwehr gemacht. Viele Mitglieder bei unserem Nachwuchs haben dort selbst Bäume", so Lemm. So werden die jungen Feuerwehrleute in Zukunft nicht nur jährlich neue Bäume pflanzen, sondern die bestehenden Gewächse pflegen, bei starker Trockenheit wässern und sie bei Bedarf düngen. "Viele Jugendliche kümmern sich um ihre eigenen Bäume und um die der Freunde und Familien", so Lemm. Genug räumliche Kapazitäten, um die Aktion noch einige Jahre fortzusetzen, sind vorhanden. "Es wird irgendwann eng an der Allee, aber wir haben noch Platz. Ich denke, etwa 60 Bäume passen noch locker", sagt der Jugendwart.

An diesem Sonntag werden neue Bäume in den Boden gesetzt. Die Jugendfeuerwehr trifft sich dazu um 9 Uhr an der Feuerwache. Gegen Mittag soll die Aktion beendet sein.