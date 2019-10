Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) An der Haltestelle Berghof Weiche der Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) ist am Mittwoch kurz vor 7 Uhr ein Mercedes auf die Gleise geraten und dort stecken geblieben. Nach Polizeiangaben war der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Schöneicher Landstraße abgekommen und hatte ein Geländer durchbrochen. Beim Auto hätten die Airbags ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei offenbar nicht verletzt gewesen und zu Fuß in Richtung Rüdersdorf geflüchtet, hieß es. Die Kripo ermittle, wer gefahren sei.

Entgegen anderen Auskünften der Polizei hieß es von der SRS, dass keine ihrer Bahnen direkt in den Unfall verwickelt war. Der durchgehende Straßenbahnverkehr war an der Stelle allerdings für etwa zwei Stunden unterbrochen, es wurde gependelt.

Feuerwehrleute aus Rüdersdorf und Herzfelde sicherten die Einsatzstelle, klemmten die Batterie des Autos ab und entfernten in Absprache mit der Polizei das zerstörte Geländer. Das Auto musste aus dem Gleisbett gehoben werden. Der Sachschaden wurde auf mehrere 10 000 Euro geschätzt.