Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Im Juli sollte alles fertig sein, hieß es einst. Im Jahr 2018 war das, und gemeint war Juli 2018. Jetzt, im Oktober des Folgejahres, ist der Bau der Straßen in der Vogelsiedlung im Storkower Stadtteil Karlslust noch immer im Gange. Die betroffenen Anwohner reagieren unterschiedlich.

"Am Freitag ist endlich meine Grundstückszufahrt gepflastert worden", berichtet ein Mann im Drosselweg. Zuvor habe das nicht geklappt, weil nicht genügend Steine vorrätig gewesen seien. Seinen Namen will der Mann nicht nennen. "Ich will keinen Ärger, schon gar nicht mit der Baufirma", sagt er. Gelassener sehen Klaus und Iris Alleborn aus dem Lerchenweg die Lage. "1998 sind wir nach Storkow gezogen. Wir freuen uns, dass wir 20 Jahre später endlich eine asphaltierte Straße vor dem Haus haben", sagt Klaus Alleborn. Das sei eine 100-prozentige Verbesserung gegenüber der Sandpiste zuvor. Iris Alleborn hatte im Jahr 2008 mit einer Unterschriftenaktion den Straßenbau mit angeschoben.

Von Deckschicht nichts zu sehen

Mit dem Asphalt im Lerchenweg und auch auf den anderen Verbindungen in der Siedlung ist es allerdings so eine Sache. Bisher ist nur die Tragschicht eingebaut, von der Deckschicht ist noch nirgends etwas zu sehen. Auf einem etwa zehn Meter langen Stück der Birkenallee fehlt sogar noch die Tragschicht. "Da ist den Arbeitern damals der Asphalt ausgegangen", erzählt Klaus Alleborn. Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig berichtete zuletzt Ende September in der Stadtverordnetenversammlung, die Deckschicht solle noch im Oktober folgen. So sei es mit der Baufirma "klar abgestimmt". Ein Einbau in den kälteren Jahreszeiten sei aus baulicher Sicht nicht möglich.

Von der Stadt mit den Arbeiten beauftragt ist die Firma Günnel-Bau aus Berlin. Dort war am Mittwoch keine Auskunft zu bekommen. Auch in der Vergangenheit blieben Presseanfragen zur Vogelsiedlung stets unbeantwortet. Ob die Deckschicht noch im Oktober kommt oder aber erst 2020, bleibt also spannend.